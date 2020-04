Słynna czeska panczenistka Martina Sablikova podczas treningu złamała kość stopy w prawej nodze. Trzykrotna mistrzyni olimpijska przez najbliższe cztery tygodnie będzie nosić gips, ale nie zamierza całkowicie rezygnować z aktywności fizycznej.

Sablikova urazu doznała podczas biegu.

"Kiedy ominęłam strumyk, to źle wylądowałam na podbiciu i złamałam kość, która prowadzi od małego palca. Dostałam gips na cztery tygodnie" - relacjonowała łyżwiarka.



Przygotowania do nowego sezonu oficjalnie zaczęła na początku kwietnia, ale już wcześniej mimo pandemii koronawirusa lekko trenowała i starała się podtrzymać kondycję.



"Szło mi dobrze. Mam nadzieję, że to nie pójdzie na marne i nie będę za miesiąc zaczynać od zera" - podkreśliła 32-letnia zawodniczka.



Przyznała, że gips na stopie znacząco utrudni jej pozostanie w ruchu, ale nie zamierza zupełnie zaprzestać aktywności.



"Niewiele mogę teraz robić - kilka ćwiczeń siłowych, przysiady na jednej nodze. Zobaczymy, jakie ćwiczenia będą dochodzić wraz z upływem czasu. To zależy od tego, czy noga będzie mnie bolała, czy też nie" - zaznaczyła.



Sablikova ma w dorobku trzy złote medale olimpijskie - na 5000 m z Vancouver i Soczi oraz na 3000 m, który także zdobyła w Kanadzie. Jej kolekcję z zawodów tej rangi uzupełniają dwa srebra - na 3000 m z Soczi i 5000 m z Pjongczangu oraz brąz - 1500 m z Vancouver. Wywalczyła także wiele medali, głównie złotych, mistrzostw świata na dystansach i w wieloboju.

