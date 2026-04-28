Małysz odchodzi, a to nie koniec. Cała prawda o Horngacherze wyszła na jaw

Dariusz Ostafiński

Adam Małysz, rezygnując z ubiegania się o drugą kadencję prezesa PZN, podał jako jeden z powodów: brak zgody na błyskawiczne podpisanie kontraktu ze Stefanem Horngacherem. Działacze chcą z tym poczekać do 13 czerwca, do momentu wyboru nowego prezesa. Pojawiają się głosy, że sprawa może się wysypać i Horngacher nie przyjdzie, choć chce tego trener Maciej Maciusiak i cała rzesza ekspertów, a polskie skoki też potrzebują Austriaka. Rafał Kot, członek zarządu PZN, odsłania kulisy.

Nie tylko Adam Małysz. Cała prawda o możliwym powrocie Stefana Horngachera do Polski.

Działacze PZN postawili się Adamowi Małyszowi w kwestii natychmiastowego zatrudnienia Stefana Horngachera w roli dyrektora sportowego polskich skoków. Rozpętała się burza, bo po słabym sezonie w Pucharze Świata nawet trener Maciej Maciusiak chciał powrotu Horngachera do Polski. Panowie już nawet rozmawiali o szczegółach współpracy w sezonie 2026/27.

Członek zarządu PZN wyjawia ws. Horngachera

Mało kto rozumie, dlaczego PZN zajął takie stanowisko w kluczowej kwestii. Na przekór Małyszowi, Maciusiakowi i całej rzeszy ekspertów. Już nie raz padło w publicznej debacie na temat Horngachera, że przeciąganie tej sprawy do 13 czerwca i czekanie na nowego prezesa może wszystko zniweczyć. Dlaczego PZN nie chce Horngachera już teraz, zaraz, żeby dać polskim skokom nadzieję na lepsze jutro. Bo przecież Austriak kojarzy się z największymi sukcesami w historii naszej reprezentacji.

- To nie jest tak, że my go nie chcemy - mówi nam członek zarządu PZN Rafał Kot, dowodząc, że nie ma żadnego frontu przeciwko powrotowi Hornhachera i nikt też nie rzucał kłód pod nogi Adamowi Małyszowi, który z tym pomysłem przyszedł. - My chcemy Horngachera, ale nie na tych warunkach. Chcemy się dogadać, chcemy zrobić to tak, by jego praca miała jak najlepsze przełożenie na wyniki.

Zobacz również:

Paweł Wąsek wraca do igrzysk. Zastanawiał się czy o tym powiedzieć.
Zimowe

Wąsek wraca do igrzysk. Zastanawiał się, czy może o tym powiedzieć

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

PZN jest gotów, by zapłacić Horngacherowi za zwłokę

Kot dowodzi, że związek jest gotów nawet zapłacić pewną kwotę za to, żeby Horngacher w spokoju poczekał na decyzję nowego prezesa. W międzyczasie chcą ustalić konkrety. Gdy jednak pytamy, czy chodzi o obowiązki i finanse, to Kot nie chce odpowiedzieć. - Takie rozmowy lubią ciszę. Ta cała medialna burza, jaka się rozpętała, niczemu nie służy i nie pomaga - tłumaczy Kot, dodając, że rozmowy trwają. - A Horngacher chce się dogadać - przekonuje nasz rozmówca, niejako dając do zrozumienia, że nie ma ryzyka, że wszystko się wysypie.

W PZN przekonują, że choć umowy z Horngacherem nie ma, to jest robione wszystko, by została ona podpisana wraz z przyjściem nowego prezesa. Chodzi wyłącznie o to, by do tego czasu ustalić, jak sam Hornhgacher widzi swoją pracę. Co sam chciałby robić i jakie zasady przyjąć, żeby to miało sens, żeby polskie skoki wróciły na właściwą drogę. Z takich naszych nieoficjalnych informacji wynika, że Apoloniusz Tajner, bo to on najpewniej zastąpi Małysza na fotelu prezesa PZN, jest za tym, żeby Hornhacher pracował w związku.

Horngacher już pracował w Polsce. W latach 2016-2019 był trenerem reprezentacji i zaprowadził ją na szczyt. Dwa razy wygraliśmy Puchar Narodów, Kamil Stoch zdobył złoto na igrzyskach w Pjongczangu, do tego doszedł brąz drużyny.

Bartosz Gomułka: Nogi odmawiały mi posłuszeństwa, ale dociągnęliśmy serduchemPolsat Sport

