Maliszewska piąta w PŚ w Dreźnie. Mazur i sztafeta Polek z wygranymi w finałach B

W bieżącym sezonie występy biało-czerwonych dostarczają dużo powodów do radości. Do tej pory medale w PŚ na 500 metrów zdobywali indywidualnie Natalia Maliszewska i Diane Sellier, a także nasza sztafeta mieszana. Z kolei podczas styczniowych mistrzostw Europy w Gdańsku srebro na swoim koronnym dystansie wywalczyła Maliszewska, zaś trzecie miejsce w rywalizacji męskich sztafet należało do Polaków.