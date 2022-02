Wygląda na to, że dla Natalii Maliszewskiej na igrzyskach olimpijskich w Pekinie wreszcie wyszło słońce. A raczej jego pierwsze, nieśmiałe promienie. Polka wykonała ważny krok i zakwalifikowała się do rywalizacji na 1000 metrów w short tracku. Wzięła udział w biegu eliminacyjnym i w swojej "czwórce" dojechała na metę jako pierwsza, dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału.

Po zakończeniu biegu była chwila niepewności. Sędzia oceniał, czy przejazd był czysty i czy może uznać zwycięstwo Maliszewskiej. Ostatecznie podjął pozytywną decyzję dla Polki.



NATALIA MALISZEWSKA ROZPOCZĘŁA OLIMPIJSKĄ RYWALIZACJĘ

Natalia Maliszewska wygrała bieg eliminacyjny. Maja Włoszczowska wzruszona

Na ujęciach z transmisji biegu można było zobaczyć uśmiechniętą Natalię. To widok wlewający nieco nadziei w serca kibiców. Jeszcze niedawno Polka była niemal całkowicie zdruzgotana. Tuż po przylocie do Chin otrzymała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa i została skierowana na izolację. I gdy wydawało się, że wszystko zakończy się dla niej dobrze i że będzie mogła wystartować na swoim koronnym dystansie 500 metrów, na zawodniczkę spadł ogromny cios.



Kilka dni temu, przed wejściem na lodową taflę, dowiedziała się, że nie przystąpi do rywalizacji z powodu najnowszego pozytywnego wyniku na COVID-19. "Jest mi tak cholernie ciężko odezwać się i cokolwiek powiedzieć. Dać znać, że żyję, choć uważam, że coś we mnie wczoraj umarło" - pisała łyżwiarka w oświadczeniu .



Jej dobry występ w kwalifikacjach smakował zatem jeszcze lepiej. Nie tylko dla niej samej, ale i dla całej ekipy. Wzruszenia nie kryła m.in. Maja Włoszczowska. Gdy okazało się, że Maliszewska wygrała bieg eliminacyjny, kamery pokazały legendę polskiego kolarstwa. Sportsmenka była poruszona. Skakała z radości i machała biało-czerwoną flagą.

Zdjęcie Maja Włoszczowska wzruszona występem Natalii Maliszewskiej / TVP Sport

Wcześniej Włoszczowska była jedną z bohaterek innego, ważnego wydarzenia. To właśnie ona wręczyła brązowy medal Dawidowi Kubackiemu . "Nie mieliśmy okazji zbyt długo porozmawiać, ale to bardzo miłe, że tak utytułowany sportowiec mógł mi ten medal wręczyć. Fajnie było usłyszeć słowa wsparcia po polsku, stojąc z tym medalem na szyi" - komentował to skoczek narciarski w rozmowie z TVP Sport.

PEKIN 2022. NATALIA MALISZEWSKA: DLA MNIE TO NIE JEST ŻADEN ZBIEG OKOLICZNOŚCI



Zdjęcie Natalia Maliszewska awansowała do ćwierćfinału olimpijskiej rywalizacji w short tracku / TVP Sport

