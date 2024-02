Bardzo ważne jest to, by wierzyć w to, co się robi i nie mieć ograniczeń, jak to robi wiele osób. Wielu sportowców twierdzi, że dla nich granica uprawiania sportu to 30-35 lat. W ten sposób tylko się ograniczają. Tymczasem ja sama chcę się dowiedzieć, jak daleko jest moja granica. Teraz mam 50 lat i wciąż mam wielką motywację, a zarazem ciekawość, co mogę osiągnąć w takim wieku.