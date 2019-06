Ponad 30-osobowa kadra łyżwiarzy szybkich przygotowuje się obecnie w Spale i Zieleńcu do nowego sezonu. Dopiero za kilka tygodni do reprezentacji ma dołączyć Zbigniew Bródka. Treningów nie wznowili Luiza Złotkowska i Jan Szymański, którzy nie startowali też poprzedniej zimy.

"Kadra w short tracku trenuje do 22 czerwca na lodzie w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie przebywają również panczeniści z reprezentacji sprinterów na długim torze. Oni z kolei to zgrupowanie zakończą 16 czerwca. Natomiast do czwartku w Zieleńcu pracują łyżwiarze szybcy z kadry wielobojowej" - powiedział były medalista igrzysk i mistrzostw świata Konrad Niedźwiedzki, który objął stanowisko dyrektora sportowego Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Wśród kilkunastu trenujących zawodniczek i zawodników z ekipy toru krótkiego jest m.in. Natalia Maliszewska (Juvenia Białystok), która w poprzednim sezonie wywalczyła Puchar Świata (wygrała zawody w Calgary i Salt Lake City) i tytuł mistrzyni Europy na 500 m.

W ekipie sprinterów są np. Kaja Ziomek (MKS Cuprum Lubin), Artur Nogal (Fundacja Legia Warszawa) i Piotr Michalski (SKŁ Górnik Sanok), a w gronie wieloboistów: Karolina Bosiek, Karolina Gąsecka (obie Pilica Tomaszów Mazowiecki), Magdalena Czyszczoń (AZS AWF Katowice), Sebastian Kłosiński, Marcin Bachanek i Adrian Wielgat (wszyscy Stoczniowiec Gdańsk).

"Artur Waś część przygotowań zrealizuje z grupą niemiecką - w której trenuje m.in. Nico Ihle - choć oczywiście nie zmienia barw narodowych. Z kolei Zbyszek Bródka, mistrz olimpijski z Soczi na 1500 m, dołączy do kadry prawdopodobnie przed zgrupowaniem zaplanowanym w drugiej połowie lipca w Berlinie" - dodał Niedźwiedzki.

Zespół startujący w short tracku ma za sobą m.in. treningi na lodzie w Opolu. Panczeniści z toru długiego byli np. na rowerowym zgrupowaniu w Hiszpanii.

"Od 23 czerwca reprezentacja łyżwiarzy szybkich - sprinterzy i wieloboiści - przebywać będzie w holenderskim Heerenveen. Potem zaplanowane są wspomniane kolejne treningi na torze w Niemczech. Co do Luizy Złotkowskiej i Jana Szymańskiego, którzy nie startowali już w poprzednim sezonie, wiem, że Luiza jest obecnie pod opieką fizjoterapeuty. Natomiast Janek nie wznowił treningów" - przekazał były reprezentant kraju.