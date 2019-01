Kilka dni temu para taneczna - Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew - zajęła piąte miejsce na mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie figurowym, które odbyły się w stolicy Białorusi Mińsku.

Kaliszek przyznaje, że nie spodziewała się tak dobrego wyniku przed wyjazdem na zawody.

- Dojdzie do mnie to dopiero wtedy, kiedy znajdę się na treningu na lodowisku w Toruniu. Po pierwszym programie byliśmy na czwartym miejscu, co było dla nas ogromnym zaskoczeniem. Jesteśmy zadowoleni, bo zrobiliśmy swoje - pokazaliśmy dwa dobre przejazdy. Cieszy mnie to, że coraz częściej na zawodach jesteśmy coraz lepiej oceniani, coraz lepiej jedziemy. Technikę mamy dużo lepszą niż na początku sezonu - powiedziała Kaliszek.



- Trzeba pracować i może w przyszłości znajdziemy się na podium. Techniką już powoli dochodzimy do czołówki, troszeczkę brakuje jeszcze jeżeli chodzi o część artystyczną. Będziemy się starali poprawić równość wykonywanych elementów. My jeździmy dopiero piąty rok, a najlepsi mają już ponad dziesięcioletni staż - dodała 22-latka.



- To odczucie po dobrze przejechanym programie to coś niesamowitego! - podsumowuje torunianka.

W marcu Kaliszek i Spodyriew wystąpią na mistrzostwach świata w Japonii.