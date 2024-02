Legenda polskiego sportu ogłasza powrót. Już zaczęła treningi

Pierwsze ćwiczenia zaczęłam robić cztery tygodnie po porodzie. Wszystko za zgodą lekarzy. To były jednak dosłownie trzy powtórzenia po dwie serie. Tylko po to, by ciało znowu poznało ruch. Nie było żadnych obciążeń, ale i tak nie było łatwo. Najtrudniej to było znaleźć na to czas. Ciało jednak fajnie się ruszyło. Z córeczką wiele spaceruję. W Bukowinie Tatrzańskiej mamy wszędzie pod górkę, trzeba zatem pchać wózek i to jest świetny trening na nogi. Po sześciu tygodniach od porodu doszły mi ćwiczenia z ciężarami. To wszystko jest jednak robione z głową i powoli. A w kwietniu planuję już wrócić na trening na desce

~ przyznała Król-Walas.