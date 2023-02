Przyjaciel Kyle'a, Grant Gunderson , który był świadkiem zdarzenia, relacjonował później, że został on odrzucony przez podmuch powietrza, a następnie przysypany przez śnieg. Ratownicy dotarli do sportowca oraz do jeszcze innej ofiary żywiołu. Nie byli im już w stanie pomóc .

Po tragedii głos zabrała żona Smaine'a . Jenna Dramise opublikowała w mediach społecznościowych wpis, który chwyta za serce. To coś na kształt pożegnalnego listu do ukochanego.

Kyle Smaine nie żyje. Poruszający list pożegnalny od żony

W następnej kolejności wyjaśniła, jak wielką pasją było dla Smaine'a narciarstwo. "Kochałeś jeździć na nartach bardziej niż ktokolwiek, kogo znam. Zabrałam cię autostopem w Nowej Zelandii w 2010 roku. Kto by wtedy pomyślał, że 13 lat później weźmiemy ślub. To były najlepsze lata mojego życia. Wiem, że przeżywałeś świetne chwile w Japonii i nie mogłabym mieć do ciebie pretensji o uprawianie tego, co kochasz. Chciałabym wyznać sekret, który od noszę - że cię kochałam. Choć w sumie jaka to była tajemnica, skoro powtarzałam ci to po 10 razy dziennie" - napisała.