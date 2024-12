Kowalczyk-Tekieli gotowa na opuszczenie Polski. Zdradziła powód przed kamerami

Kacper Tekieli zginął w Alpach, 17 maja 2023 roku . Dla jego małżonki Justyny Kowalczyk-Tekieli to była nieopisana trauma. O swoich emocjach długo nie opowiadała publicznie. Po kilkunastu miesiącach potrafi już wrócić do najtrudniejszych dni.

- Jeśli chodzi o życie domowe, to byliśmy dobrym małżeństwem. Po prostu. Byliśmy ludźmi, którzy się bardzo kochali. Śmierć Kacpra to najgorsze, co mnie w życiu spotkało . I nic bardziej gorszego mnie nie spotka - wyznała w rozmowie wyemitowanej na youtube'owym kanale Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Justyna Kowalczyk-Tekieli: Męczyłam się do totalnego odjazdu. To mnie oczyszczało

- Co mi pomogło po śmierci Kacpra? Pierwsze co mi kazano, to wziąć addiasy i lecieć w góry. Znam takie miejsca w Tatrach, gdzie nie ma dużo ludzi. Mogłam sobie tam wybiec, mogłam tam popłakać na głos, mogłam się wydrzeć. Nikt mnie tam nie oceniał. Mogłam się tak zmęczyć, żeby być w transie. Biegłam, ile dałam rady. Męczyłam się do totalnego odjazdu. To mnie oczyszczało - wspomina dwukrotna mistrzyni olimpijska w biegach narciarskich.