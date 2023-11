Koszmar na treningu. Gigantyczna rana na plecach mistrzyni olimpijskiej

Suzanne Schulting to trzykrotna mistrzyni olimpijska, dziesięciokrotna mistrzyni świata, kilkunastokrotna mistrzyni Europy, a także czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata w short tracku. To wielka gwiazda short tracku i jedna z największych rywalek Natalii Maliszewskiej w ostatnich latach.

Tym bardziej to, co się stało na treningu holenderskiej reprezentacji, jest szokiem.

Short track. Szok na treningu. Suzanne Schulting zalała się krwią

Szybko trafiła do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili, że choć rana była bardzo głęboka i długa (15-20 cm) , to jednak nie są uszkodzone żadne mięśnie. Trzeba było jednak założyć wiele szwów.

"To był szok" - przyznała Schulting we wpisie na Instagramie.

Jak się okazało, "odporny na przecięcia" kombinezon do jazdy na łyżwach na krótkim torze wcale nie jest całkowicie odporny na przecięcia, co ponownie stało się jasne na treningu reprezentacji Holandii. Wygląda jednak na to, że warstwa ochronna zapobiegła jeszcze większym obrażeniom. To tylko pokazuje, że short track nigdy nie będzie całkowicie bezpiecznym sportem.