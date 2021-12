W sobotę norweska federacja potwierdziła kontuzję. Lekarz reprezentacji Marc Strauss powiedział, że jak na razie uraz jest traktowany poważnie i w poniedziałek Jansrud przyleci do Oslo na dokładne badania.

Przed miesiącem 36-letni Norweg zapowiadał, że może to być jego ostatni sezon. Jeżeli kontuzja okaże się poważna, to już w tym sezonie nie wystartuje, co oznacza, że zakończy karierę.

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Justyna Święty-Ersetic 38% Anita Włodarczyk 62%

głosów: 2644

- Zbyt wcześnie jest mówić jeszcze o operacji lecz nie wygląda to najlepiej - powiedział Strauss.

Jansrud zdobył w swojej karierze pięć medali olimpijskich, w tym złoty w Soczi (2014) w supergigancie. W 2019 roku wygrał zjazd podczas mistrzostw świata w Are.

Reklama

By przejść do głosowania - kliknij w tym miejscu!

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL



Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie /INTERIA.PL

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL

Kto zostanie najlepszym sportowcem 2021 roku? - GŁOSUJ TUTAJ!