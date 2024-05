Koniec spekulacji. Gwiazda ogłasza ws. kariery. Co za wiadomość

"Chciałam wam powiedzieć, że w przyszłym sezonie nie będę startowała w zawodach. Na tym etapie mojej kariery potrzebuję czegoś innego. Miałam kilka ciężkich tygodni, żeby to przemyśleć, bo to już 2 lata przed igrzyskami olimpijskimi. Jednak zawsze kierowałam się przeczuciem, instynktem i sercem. Wiedziałam, co chcę robić dalej. Chcę podziękować sponsorom, wszystkim moim trenerom, wszystkim moim fizjoterapeutom i kolegom z drużyny. Świetnie się z wami bawiłam. Czas na coś innego " - napisała w oświadczeniu w mediach społecznościowych Jutta Leerdam.

Gwiazda przemówiła w mediach. "Po prostu nie mogłam zignorować tego uczucia"

Jutta Leerdam ogłosiła kibicom na Instagramie, że nie dołączy do żadnego z komercyjnych zespołów, ale zdecyduje się na indywidualną ścieżkę kariery. Zdradziła swoim wielbicielom, że dołączenie do Teamu IKO byłoby dla niej zbyt dużym obciążeniem.

"Przez ostatnie dwa miesiące zmagałam się z wieloma wątpliwościami, dylematami i próbowałam wyobrazić sobie siebie pracującą w określonych strukturach" - zaczęła wpis Holenderka. - "W tym tygodniu byłam o krok od podjęcia decyzji i szczerze mówiąc, była to sytuacja 50/50. Wszystko ma swoje zalety i wady. Porównałam każdą możliwą sytuację do ścieżki indywidualnej. Ścieżki z ludźmi, w których wierzę. Po prostu nie mogłam zignorować tego uczucia. Na stole leżały oferty, które przeanalizowałam. Dlatego chcę wyrazić cały mój szacunek zespołom, które dokładnie rozważyły, jak najlepiej zintegrować mnie ze swoją strukturą. Ostatecznie jednak odebrało mi to więcej, niż otrzymałam w zamian. I to jest w porządku dla obu stron" - zaznaczyła gwiazda.