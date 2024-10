Koniec Pucharu Świata. Rusza nowy cykl w sportach zimowych, powrót polskiej gwiazdy

Na pewno jest to inne rozpoczęcie, niż dotychczas. Z drugiej strony jest to nowy sezon, nowy format Pucharu Świata. Mam wrażenie, że ten sezon będzie inny dla każdego. Fajnie to się wpasowało, że wracam do rywalizacji właśnie w tym momencie. Będę starała się odnaleźć z powrotem w czołówce. Nie chcę składać żadnych deklaracji o wynikach, tylko chcę w końcu wystartować na zawodach i poczuć adrenalinę

~ wskazała Maliszewska.