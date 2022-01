Już kolejny rok sportowcy zmagają się z nieprzyjemnymi niespodziankami, z którymi wciąż muszą liczyć się w dobie pandemii koronawirusa.

Tym razem pech dopadł polską bobsleistkę, która przez pozytywny wynik testu straciła prawo walki o kwalifikację olimpijską.

Koniec marzeń o igrzyskach w Pekinie

Linda Weiszewski nie będzie mogła wystartować w Women’s Monobob World Series. Aktualna pozycja nie daje jej z kolei kwalifikacji olimpijskiej, o którą miała starać się podczas najbliższych zawodów.

"Niestety los tak chciał. Mimo zaciętej walki od samego początku do końca przegrałam walkę o igrzyska olimpijskie z Covidem. Nie mogę nadal w to uwierzyć, co się właśnie stało. Ciężko pracowałam, żeby dotrzeć tak wysoko, ale obiecuję, że wrócę silniejsza. Do zobaczenia w następnym sezonie" - napisała sportsmenka w mediach społecznościowych.

Sportsmenka wcześniej trenowała wielobój. W obecnej dyscyplinie sportu spełnia się dopiero od dwóch lat.