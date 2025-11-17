W skrócie Modernizacja toru saneczkowego Igls w Austrii kosztowała 30 mln euro i mimo to okazała się nieudana.

Zbyt niebezpieczne zakręty zmusiły organizatorów do przeniesienia zawodów Pucharu Świata z Austrii do Niemiec.

Federacja saneczkowa oraz zawodnicy są rozczarowani, a Austria traci kluczowy obiekt przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi.

Austriacka federacja podjęła decyzję o nieuczestniczeniu w dalszych testach odbywających się w ramach procesu homologacji toru lodowego, po tym jak test przeprowadził były mistrz świata w saneczkarstwie Jonas Mueller.

Po ślizgu Austriaka działacze uznali, że zakręty 13. i 14. nadal są zbyt niebezpieczne, nawet po wprowadzeniu modyfikacji. Mueller niestety we wspomnianym miejscu miał wielkie problem, a jechał ze startu dla juniorów, a zatem nie osiągał największych prędkości. Ostatecznie - ze względu na obawy o stan zdrowia - Austriak zrezygnował z dalszych testów.

Kompromitacja za 30 mln euro. Trener Polaków zabrał głos

Mimo intensywnych prac renowacyjnych tor, którego remont kosztował łącznie 30 milionów euro, wciąż nie spełnia zatem wymogów światowej centrali. W związku z tym zdecydowano, że pierwsze zawody Pucharu Świata zamiast w Austrii odbędą się w Winterbergu (5-7 grudnia).

- Sytuacja nie jest dobra, bo zawodnicy próbowali przejeżdżać ten tor, ale jest on zbyt trudny. Zagrażał po prostu bezpieczeństwu zawodników. Dziwne, że budowany ten odcinek toru przez dwa ostatnie lata, a jednak nie udało się go wykonać prawidłowo

Biało-Czerwoni mieli tam właśnie trenować, ale teraz muszą zmienić plany. Zawody PŚ, które zostały przeniesione do Winterbergu nie będą jednak jedną z kwalifikacji do zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Światowa federacja postanowiła, że tymi będą zawody testowe na nowym torze w Cortinie d'Ampezzo (27-30 listopada).

"To katastrofa"

- Nasze obawy niestety się sprawdziły; to katastrofa dla sportu i regionu. Zainwestowano dużo pieniędzy w remont toru, a teraz jest on dla nas bezużyteczny - powiedział Markus Prock, były znakomity saneczkarz, a obecnie prezes Austriackiej Federacji Saneczkowej.

Po 20 miesiącach budowy, dolna część toru została odnowiona, a co najważniejsze, agresywny ostatni zakręt, w tym zjazd, stał się mniej wymagający. Po pierwszych testach, jakie zostały przeprowadzone tydzień wcześniej, tor został zwężony dodatkowymi drewnianymi barierami na zakrętach 13. i 14., aby zapobiec znacznemu zbaczaniu kierowców z toru jazdy.

Ponadto prowadzono intensywne prace nad nawierzchnią lodową, aby zoptymalizować profile krzywych. Jednak, według Austriaków, Mueller miał "poważne problemy z torem" podczas przejazdu próbnego i "ponownie uderzył w dwie bariery", mimo że startował z juniorskiego startu.

- Moim zdaniem otwarcie toru w tej chwili byłoby nieodpowiedzialne - powiedział były mistrz świata.

Ogólna sytuacja jest katastrofalna. Tracimy Puchar Świata i najważniejszy obiekt treningowy w sezonie olimpijskim. To dla nas poważny problem

Tor Igls koło Innsbrucka to jeden z najważniejszych obiektów dla całej światowej federacji.

