Kompromitacja za 30 mln euro, potęga traci zawody Pucharu Świata. "To katastrofa"

Dwadzieścia miesięcy budowy, 30 milionów euro kosztów i gigantyczny problem. Austria czekała na ten obiekt. Miała gościć na nim inaugurację Pucharu Świata, ale niestety ta musiała zostać przeniesiona, bowiem tor lodowy w Igls nieopodal Innsbrucka, na którym odbywały się zimowe igrzyska olimpijskie w 1976 roku, okazał się - po modernizacji - zbyt niebezpieczny. To wielki cios w potęgę sportów saneczkowych, bo tuż przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo tracą możliwość treningów na własnym torze.

Gigantyczny problem z torem w Innsbrucku. W ramce trener Marek Skowroński
Gigantyczny problem z torem w Innsbrucku. W ramce trener Marek SkowrońskiJohann Groder/AFP/Marek Biczyk/Newspix.plINTERIA.PL

  Modernizacja toru saneczkowego Igls w Austrii kosztowała 30 mln euro i mimo to okazała się nieudana.
  Zbyt niebezpieczne zakręty zmusiły organizatorów do przeniesienia zawodów Pucharu Świata z Austrii do Niemiec.
  Federacja saneczkowa oraz zawodnicy są rozczarowani, a Austria traci kluczowy obiekt przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi.
Austriacka federacja podjęła decyzję o nieuczestniczeniu w dalszych testach odbywających się w ramach procesu homologacji toru lodowego, po tym jak test przeprowadził były mistrz świata w saneczkarstwie Jonas Mueller.

Po ślizgu Austriaka działacze uznali, że zakręty 13. i 14. nadal są zbyt niebezpieczne, nawet po wprowadzeniu modyfikacji. Mueller niestety we wspomnianym miejscu miał wielkie problem, a jechał ze startu dla juniorów, a zatem nie osiągał największych prędkości. Ostatecznie - ze względu na obawy o stan zdrowia - Austriak zrezygnował z dalszych testów.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Kompromitacja za 30 mln euro. Trener Polaków zabrał głos

Mimo intensywnych prac renowacyjnych tor, którego remont kosztował łącznie 30 milionów euro, wciąż nie spełnia zatem wymogów światowej centrali. W związku z tym zdecydowano, że pierwsze zawody Pucharu Świata zamiast w Austrii odbędą się w Winterbergu (5-7 grudnia).

Sytuacja nie jest dobra, bo zawodnicy próbowali przejeżdżać ten tor, ale jest on zbyt trudny. Zagrażał po prostu bezpieczeństwu zawodników. Dziwne, że budowany ten odcinek toru przez dwa ostatnie lata, a jednak nie udało się go wykonać prawidłowo
mówił Marek Skowroński, trener kadry polskich saneczkarzy, w rozmowie z Interia Sport.

Biało-Czerwoni mieli tam właśnie trenować, ale teraz muszą zmienić plany. Zawody PŚ, które zostały przeniesione do Winterbergu nie będą jednak jedną z kwalifikacji do zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Światowa federacja postanowiła, że tymi będą zawody testowe na nowym torze w Cortinie d'Ampezzo (27-30 listopada).

    "To katastrofa"

    - Nasze obawy niestety się sprawdziły; to katastrofa dla sportu i regionu. Zainwestowano dużo pieniędzy w remont toru, a teraz jest on dla nas bezużyteczny - powiedział Markus Prock, były znakomity saneczkarz, a obecnie prezes Austriackiej Federacji Saneczkowej.

    Po 20 miesiącach budowy, dolna część toru została odnowiona, a co najważniejsze, agresywny ostatni zakręt, w tym zjazd, stał się mniej wymagający. Po pierwszych testach, jakie zostały przeprowadzone tydzień wcześniej, tor został zwężony dodatkowymi drewnianymi barierami na zakrętach 13. i 14., aby zapobiec znacznemu zbaczaniu kierowców z toru jazdy.

    Ponadto prowadzono intensywne prace nad nawierzchnią lodową, aby zoptymalizować profile krzywych. Jednak, według Austriaków, Mueller miał "poważne problemy z torem" podczas przejazdu próbnego i "ponownie uderzył w dwie bariery", mimo że startował z juniorskiego startu.

    - Moim zdaniem otwarcie toru w tej chwili byłoby nieodpowiedzialne - powiedział były mistrz świata.

    Ogólna sytuacja jest katastrofalna. Tracimy Puchar Świata i najważniejszy obiekt treningowy w sezonie olimpijskim. To dla nas poważny problem
    zaznaczył główny szkoleniowiec austriackiej federacji Christian Eigentler.

    Tor Igls koło Innsbrucka to jeden z najważniejszych obiektów dla całej światowej federacji.

    Tłum kibiców ubranych w zimowe ubrania na tle zaśnieżonego otoczenia, wiele austriackich flag uniesionych w powietrzu, różnorodność wiekowa widzów, część z nich trzyma aparaty fotograficzne i kamery, atmosfera radosna i pełna entuzjazmu.
    Kibice na torze Igls koło InnsbruckaIMAGONewspix.pl
    Mężczyzna w biało-czerwonym dresie z emblematem Polski przemawia przy mikrofonie, trzymając dokument, na tle ścianki z napisem Jesteśmy jedną drużyną i olimpijskimi symbolami.
    Marek SkowrońskiMarek BiczykNewspix.pl

