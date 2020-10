​Kombinatorzy norwescy trenują w Szczyrku

Czołówka polskich kombinatorów norweskich pod wodzą trenera Tomisława Tajnera przygotowuje się do sezonu 2020-2021 w Szczyrku, zaliczając m.in. skoki na tamtejszym obiekcie k-90.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LGP w skokach. Kamil Stoch po konkursie w Wiśle. Wideo INTERIA.TV

"Nastąpiła zmiana w kalendarzu przygotowań do sezonu 2020-2021. Początkowo mieliśmy trenować w niemieckim Oberhofie, głównie w miejscowym tunelu śnieżnym. Chcieliśmy przejść z rolek na śnieg. Niestety rozprzestrzeniający się covid-19 pokrzyżował te plany. Trzeba by było wykonać wiele kosztownych badań kosztujących 5 tys. złotych " - powiedział PAP opiekujący się kadrą młodzieżową trener, 37-letni Tomisław Tajner.

Reklama

Sportowcy trafili więc do Szczyrku. Do 31 października, czyli do końca zgrupowania, mają zrealizować pięć jednostek treningowych na skoczni czyli oddać po około 30 skoków, zaliczyć zajęcia na siłowni i sali gimnastycznej.

Aktualnie w kadrze A znajduje się tylko jeden zawodnik, a jest nim mistrz Polski Szczepan Kupczak. 28-letni Kupczak reprezentuje, po zmianie barw, SSR LZS Sokół Szczyrk, a na mocy porozumienia z Czeskim Związkiem Narciarskim przygotowuje się do startów w Pucharze Świata razem z reprezentantami tego kraju.

Inny czołowy specjalista w tej konkurencji, 27-letni olimpijczyk z 2014 i 2018 roku Adam Cieślar zakończył w kwietniu czynne uprawianie sportu.

"Na pewno nie była to łatwa decyzja, na którą wpłynęło też parę czynników" - powiedział wówczas sześciokrotny mistrz Uniwersjady, w tym dwukrotnie drużynowo.

Raz w karierze znalazł się w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata, zajmując w marcu 2017 roku w niemieckim Schonach siódme miejsce. Najlepszy występ w czempionacie globu zanotował plasując się z kolegami na ósmym miejscu w w 2019 roku w Seefeld.

Pod okiem Tomisława Tajnera w kadrze młodzieżowej szkolą się zawodnicy rocznika 2002: Maciej Gąsienica-Ciaptak, Mateusz Jarosz, Bartłomiej Klimowski i Adam Skupień oraz starszy od nich o dwa lata Andrzej Szczechowicz.

Po zgrupowaniu w Szczyrku szkoleniowcy zamierzają wyjechać do włoskiego Livigno na trening biegowy, a potem do szwedzkiego Falun, już na śnieg.

Pierwszym startem dla nich w sezonie 2020/2021 będą zawody Pucharu Kontynentalnego w połowie grudnia w amerykańskim Park City (11-13 grudnia).

"Dzięki internetowi miałem możliwość kontaktu z działaczem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) Lasse Ottesenem, który potwierdził, że impreza w USA odbędzie się planowanym terminie" - dodał Tomisław Tajner.

W grudniu polscy specjaliści kombinacji norweskiej chcą także wystartować w Pucharze Alp w austriackim Seefeld (19-20 grudnia).

Kadra narodowa A w sezonie 2020/2021:

Szczepan Kupczak (SSR LZS Sokół Szczyrk)

Kadra Młodzieżowa:

Maciej Gąsienica-Ciaptak (AZS Zakopane)

Mateusz Jarosz (TS Wisła Zakopane)

Bartłomiej Klimowski (PKS Olimpijczyk Gilowice)

Adam Skupień (LKS Poroniec Poronin)

Andrzej Szczechowicz (TS Wisła Zakopane)

Asystentem Tajnera jest Mariusz Hluchnik, a serwisem zajmują się: Piotr Śliwka oraz Wiktor Kubiński.