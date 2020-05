Były trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich, Austriak Heinz Kuttin, będzie pracował z reprezentantami Niemiec w kombinacji norweskiej.

49-letni były znakomity skoczek ostatnio pracował z kadrą kobiet w Chinach.

W ostatnich tygodniach Kuttin był poważnym kandydatem do objęcia kadry francuskich skoczków. Co więcej ogłoszono już jego porozumienie z Francuzami, gdy tymczasem szkoleniowiec zrezygnował z podpisania kontraktu, stwierdzając, że ma inną ofertę, co wywołało oburzenie w kadrze "Trójkolorowych".



Jak się okazuje, chodziło o pracę z Niemcami, którzy są potęgą w kombinacji norweskiej. Kuttin będzie oczywiście odpowiedzialny za skoki narciarskie.

Austriak, który pracował z polskimi skoczkami w latach 2003-06, zastąpi w reprezentacji Niemiec słynnego Ronny'ago Ackermanna. Na swoich stanowiskach pozostaną: główny trener Hermann Weinbuch i jego asystent Kai Bracht.

