Kolejny kandydat włącza się do walki o igrzyska. Rząd wyraził zgodę

Choć ostatnimi czasy organizacja zimowych igrzysk olimpijskich bywa kłopotliwa, o czym przekonują się zresztą przedstawiciele Turynu , którzy za dwa lata mają gościć najlepszych sportowców świata, to jednak wyścig o igrzyska w 2030 roku nabrał sporych rumieńców. Do wcześniej zgłoszonych kandydatur dołączyli bowiem mający spore doświadczenie Szwedzi.

Rząd wsparł wysiłki Komitetu w celu przyciągnięcia tych zawodów do Szwecji

Głównym centrum olimpijskim ma być Sztokholm, a zawody odbywałyby się też w Falun, Aare i Oestersund. W grę wchodzi też zaproszenie do współorganizacji Łotwy i Norwegii .

Podwójny wybór MKOl. Amerykanie mogą skorzystać

Międzynarodowy Komitet Olimpijski ma dokonać wyboru w przyszłym roku. Co więcej, od razu wyznaczony zostanie gospodarz igrzysk w 2030 i w 2034 roku. Stąd sporo mówi się o tym, że bardzo duże szanse na wybór ma Salt Lake City. Amerykanie zgłosili się do organizacji już tej pierwszej imprezy, ale bardziej zależy im na tym, by zorganizować igrzyska w 2034 roku.