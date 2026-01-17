Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zbliżają się wielkimi krokami. Największa impreza czterolecia rozpocznie się 6 lutego, a zakończy 22 lutego. Przedstawiciele wszystkich najważniejszych dyscyplin są już na ostatniej prostej, by we Włoszech powalczyć o medale olimpijskie.

W świetnej dyspozycji tuż przed kluczową imprezą znajduje się Aleksandra Król-Walas. Dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw świata w slalomie gigancie równoległym w cyklu Pucharu Świata w tym sezonie zabłysnęła we włoskiej Carezzie. Pod koniec grudnia Polka zajęła drugie miejsce w slalomie gigancie równoległym. Lepsza od Król-Walas w finale okazała się jedynie Austriaczka Sabine Peyer.

35-letnia polska zawodniczka zadbała również o to, by z przytupem rozpocząć rok olimpijski. W ostatni wtorek 13 stycznia Król-Walas zajęła trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w Bad Gastein. Polka startowała wówczas w konkurencji slalomu równoległego.

Kapitalny tydzień Aleksandry Król-Walas. Polka znów na podium Pucharu Świata

W sobotę rywalizacja w ramach Pucharu Świata przeniosła się do Bułgarii. Organizatorem kolejnych zawodów najważniejszego cyklu było Bansko. Król-Walas na tym terenie od samego początku pokazywała świetną dyspozycję. Gdy Polka kwalifikacje zakończyła na czwartej lokacie, mogliśmy być pewni, że po raz kolejny będzie liczyła się w walce o podium.

W 1/8 finału Król-Walas okazała się lepsza od Amerykanki Iris Pflum. Ten sam los spotkał w kolejnej fazie zawodów Włoszkę Lucię Dalmasso. Polka tym samym przebiła Włoszkę, która jeszcze kilka dni temu triumfowała w Bad Gastein i dzieliła podium zawodów z naszą zawodniczką.

Pokonując Dalmasso Król-Walas mogła być pewna, że osiągnęła swój najlepszy rezultat w historii startów w Bansku. W 1/2 finału 35-letnia Polka wykorzystała pech Tsubaki Miki i awansowała do wielkiego finału. Japońska zawodniczka przeważała nad Polką, lecz na przedostatnim zakręcie popełnia błąd, straciła równowagę i musiała uznać wyższość Król-Walas.

W wielkim finale na Król-Walas czekała pochodząca z Niemiec Ramona Theresia Hofmeister. Przeciwniczka Polki lepiej rozpoczęła, notując już na pierwszym punkcie pomiarowym 0,12 sekundy przewagi nad Król-Walas. Różnica dzieląca Polkę od Niemki na kolejnych metrach rosła, a na mecie wyniosła 0,59 sekundy. Aleksandra Król-Walas zajęła drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w Bansku w slalomie gigancie równoległym.

Dla Król-Walas było to trzecie podium Pucharu Świata w tym sezonie. Polka jest w tym momencie na szóstej pozycji najważniejszego cyklu całego sezonu. 35-latka tuż przed igrzyskami olimpijskimi utrzymuje wysoką formę, co jest znakomitym prognostykiem przed nadchodzącym wyzwaniem. Dla Król-Walas dotychczas na zimowych igrzyskach olimpijskich najlepszym rezultatem było ósme miejsce w gigancie równoległym w 2022 roku w Pekinie.

