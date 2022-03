Jak wyjaśniono, zgodnie z zaleceniem MKOl, "w celu ochrony integralności zawodów łyżwiarskich oraz bezpieczeństwa ich uczestników", Rada ISU zdecydowała się na wprowadzenie zakazu startów łyżwiarzy z obu krajów, które biorą udział w inwazji na Ukrainę.

Wojna w Ukrainie. ISU reaguje i podąża za wskazówkami MKOl. Rosja i Białoruś wykluczone

"Ze skutkiem natychmiastowym i do odwołania żaden łyżwiarz zrzeszony w federacjach Rosji i Białorusi nie może być zapraszany ani dopuszczony do udziału w międzynarodowych zawodach, w tym mistrzostwach świata i innych imprezach" - ogłoszono i dodano, że to samo dotyczy działaczy i sędziów.

Jednocześnie ISU wyraziło pełną solidarność ze wszystkimi dotkniętymi sytuacją na Ukrainie. "Kierujemy nasze myśli do całego narodu i kraju ukraińskiego" - podkreślono i zapowiedziano, że Rada ISU oceni możliwości szybkiej pomocy humanitarnej dla ukraińskich członków łyżwiarskiego środowiska.

Łyżwiarstwo. Rosjanie zdobyli w Pekinie szereg medali

Występujący pod szyldem Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego łyżwiarze figurowi tego kraju zdobyli na niedawnych igrzyskach w Pekinie sześć z 15 medali, choć dekoracja w zawodach drużynowych została wstrzymana po tym, jak okazało się, że przeprowadzony w grudniu test antydopingowy Kamiły Walijewej dał wynik pozytywny. Z kolei w styczniowych ME w Tallinie wywalczyli komplet złotych medali, a łącznie oddali ledwie trzy na 12.

W tegorocznych igrzyskach sportowcy rosyjscy zdobyli też dwa medale w short tracku i jeden w łyżwiarstwie szybkim.

Wszystkie te dyscypliny zrzesza ISU.

