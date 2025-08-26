Karol Nawrocki nadał obywatelstwo Rosjaninowi. Wicemistrz świata zawalczy dla Polski

Władimir Semirunni urodził się w roku 2002 w obwodzie swierdłowskim i prędko dał o sobie znać jako wielki talent łyżwiarstwa szybkiego - jeszcze w końcówce stycznia 2022 roku zdobył on dla Rosji na młodzieżowych MŚ w Innsbrucku brąz na dystansie 5000 m.

Niedługo potem rosyjska armia na rozkaz dyktatora Władimira Putina rozpoczęła pełnoskalową agresję zbrojną na Ukrainę. Semirunni, sprzeciwiający się temu konfliktowi, opuścił kraj swego pochodzenia i trafił do Polski, a konkretnie do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie kontynuował treningi.

Kaja Ziomek-Nogal: Pewnie dopiero gdy wrócę do domu dotrze do mnie to, co zrobiłyśmy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Semirunni już ma na koncie wielkie sukcesy w polskich barwach

Z czasem zaczął reprezentować biało-czerwone barwy, a dzięki decyzji Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej mógł walczyć w ramach polskiej kadry na (niemal) wszystkich imprezach rangi mistrzowskie - i robił to z wielkimi sukcesami.

W marcu 2025 roku wywalczył on brązowy medal na 5000 m oraz srebrny krążek na 10 000 m w mistrzostwach świata na dystansach w Hamar. Tymczasem na horyzoncie majaczy powoli kolejna niezwykle prestiżowa rywalizacja - zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Władimir Semirunni już z polskim obywatelstwem. Jego największym celem jest teraz olimpijski medal

Cały problem polegał tu na tym, że Semirunni nie mógłby wystąpić na ZIO jako reprezentant Polski bez obywatelstwa naszego kraju. Sprawy jego nadania nie udało się dopiąć jeszcze za czasów kadencji Andrzeja Dudy, natomiast niedawno zaprzysiężony, nowy prezydent RP Karol Nawrocki podczas ceremonii, która odbyła się rankiem 26 sierpnia, postawił w tym przypadku kropkę nad "i".

Możliwość zawalczenia o najwyższe laury na igrzyskach jako "Biało-Czerwony" stanęła tym samym przed Semirunnim otworem. Zmagania w Italii zostaną zainaugurowane oficjalnie 6 lutego przyszłego roku, współzawodnictwo w łyżwiarstwie szybkim rozpocznie się dzień później.

Władimir Semirunni Paweł Skraba materiały prasowe

Władimir Semirunni Rafał Oleksiewicz materiały prasowe