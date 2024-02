Kapitalny występ Polaka na MŚ! Fantastyczny rekord kraju, historyczny medal

W zakończonym niedawno cyklu Pucharu Świata Biało-Czerwoni wywalczyli łącznie dziesięć medali, a tylko w jednym z nich (w styczniu w Salt Lake City) nie było ich na podium. Ze świetnej strony pokazali się zwłaszcza przed własną publicznością w Tomaszowie Mazowieckim (brąz Andżeliki Wójcik, Damiana Żurka na 500 metrów i drużyny kobiet), a także ostatnio w Quebecu, gdzie zdobyli aż cztery krążki. Najpierw srebro w sprincie drużynowym kobiet wywalczyły Wójcik, Iga Wojtasik i Karolina Bosiek, zaś na koniec zawodów w Kanadzie błysnęli nasi specjaliści od najkrótszych dystansów - na 500 metrów srebro i brąz wywalczyli kolejno Marek Kania i Piotr Michalski, którzy następnie do spółki z Damianem Żurkiem nie mieli sobie równych również w team sprincie.

Zakładaliśmy, że w Quebecu pojawi się już wysoka dyspozycja, ale nie sądziliśmy, że tak prędko doczekamy się obrazka z dwójką Polaków na podium PŚ. Chłopaki uniesieni tym dobrymi przejazdami tylko potwierdzili klasę w sprincie drużynowym. W Calgary, tak jak na innych zawodach, nastawiamy się na jak najszybszą jazdę, a co ona nam da, zobaczymy dopiero po przejechaniu mety. Zawsze celujemy jak najwyżej, ale nie mamy wpływu na jazdę innych. Przy dobrych wiatrach możemy stanąć na podium MŚ

Mistrzostwa świata od podium zaczęły zresztą nasze panie, które w sprincie drużynowym sięgnęły po brązowy medal . Andżelika Wójcik, Iga Wojtasik i Karolina Bosiek po raz kolejny udowodniły, że należą do światowej czołówki i świetnie zainaugurowały czempionat w Calgary.

Kapitalny występ Żurka, nowy rekord Polski!

"Wcześniej, przed wylotem za ocean mówiłem o indywidualnym medalu MŚ w perspektywie dwóch czy trzech lat, ale po ostatnich startach wiem, że szanse są już w tym roku. To nadal bardziej marzenia niż cel, ale przecież marzenia czasem się spełniają" - mówił z kolei Marek Kania .

W ósmej parze oglądaliśmy Marka Kanię, który otworzył wolniej niż Michalski, ale i on też niemal w tym samym miejscu popełnił błąd, kosztujący go sporą stratę czasową. Nasz kandydat do medalu został ostatecznie sklasyfikowany dopiero na xx pozycji.