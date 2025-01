Kapitalny sezon reprezentantki Polski, jest liderką w Pucharze Świata. "Czekałam tak długo"

Aleksandra Król-Walas: W finałach w Scuolu dałam z siebie maksimum

"Czuję się wspaniale! Można powiedzieć, że wreszcie to zrobiłam! Te drugie miejsca trochę mi się znudziły i miałam ich nieco dosyć. Cieszę się niesamowicie!" - stwierdziła zawodniczka, dla której był to drugi w karierze triumf w PŚ (pierwszy miał miejsce w styczniu 2022 roku w austriackim Simonhoehe).

"Na to zwycięstwo naprawdę czekałam długo, więc nazwałabym je upragnionym. Mam nadzieję, że to jednak nie ostatnia wygrana w tym sezonie. Chciałabym zawsze wygrywać, bo to uczucie jest nie do odpisania. Cieszy mnie też, że koszulka liderki w slalomie gigancie równoległym pozostaje ze mną. Uwielbiam ten żółty kolor!" - podkreśliła.