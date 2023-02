Kapitalne wieści z mistrzostw świata! Król już z medalem, Kwiatkowski walczy o złoto. Rywalizacja trwa

Zawartość nie odświeża się automatycznie - wciśnij F5!

26-letni Kwiatkowski był naszym wielkim faworytem pierwszego dnia mistrzostw w Gruzji, wszak to właśnie w tej konkurencji Polak jest liderem Pucharu Świata . Zakopiańczyk w tym sezonie znajduje się w imponujące formie, co dobitnie udowadniał w poprzednich tygodniach. Świętował dwa pucharowe zwycięstwa - w szwajcarskim Scuol i kanadyjskim Blue Mountain, a ponadto w Kanadzie zajął trzecie miejsce.

Następnie na Kwiatkowskiego czekało gigantyczne wyzwanie, w osobie pięciokrotnego mistrza świata, 37-letniego Benjamina Karla . Nasz zawodnik od początku do końca trzymał jednak doskonałą koncentrację na trudnej i wymagającej trasie, dzięki czemu zameldował się w finale! Przewaga Polaka nad Austriakiem wyniosła 0,23 s. Tym samym nasz as zapewnił sobie już minimum srebrny medal, a na tym oczywiście nie zamierzał poprzestać, szykując się do batalii ze Szwajcarem Dario Caviezelem .

W ćwierćfinale Król już w pierwszej parze zmierzyła się z doświadczoną Austriaczką Claudią Riegler , mistrzynią świata z 2015 roku. Jako że wcześniej szybsza była przeciwniczka, to ona miała przywilej przejazdu na trasie niebieskiej, ale na niewiele się to zdało. Riegler popełniła ogromny błąd w górnej partii trasy, całkowicie straciła tempo jazdy i w jednej chwili przestała się liczyć w bezpośredniej rywalizacji. Król z zimną krwią wykorzystała nieszczęście rutynowanej zawodniczki i bardzo pewnie zameldowała się w najlepszej czwórce zawodów.

Niestety w rozgrywce o awans do finału Król przegrała z Danielą Ulbing. Tym samym Polka awansowała do małego finału, przygotowując się do walki o brązowy medal z Włoszką Lucią Dalmasso. 25-etnia Dalmasso popełniała błąd za błędem i Polka, choć sama nie miała idealnego przejazdu, ze sporą przewagą zameldowała się na mecie. A to oznaczało, że wyszarpała brązowy medal mistrzostw świata! Dla Król to pierwszy w dorobku medal mistrzostw świata, wcześniej najwyżej była na 8. miejscu. Złoto wywalczyła Miki Tsubaki, a srebro Daniela Ulbing.