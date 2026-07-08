Kanada zamiast reprezentacji Polski. Na świecie jest doceniany, w kraju nie

Kaada Do konkursu na stanowisko trenera kadry polskich saneczkarzy stanęło dwóch trenerów - Maciej Kurowski i Dawid Kupczyk. Pierwszy to trzykrotny olimpijczyk w saneczkarstwie, a drugi pięciokrotny w bobslejach.

Ostatecznie Kurowski wycofał się z konkursu, bo Polski Związek Sportów Saneczkowych przeciągał ogłoszenie wyników, ale też datę zatrudnienia nowego szkoleniowca. Do tego pojawiła się nawet propozycja, by 40-latek został asystentem Kupczyka. Na to nie mógł przystać, bo pachniało to czystym układem.

- Zaproponowano mi pracę w roli asystenta trenera Kupczyka. Tyle że to on mógłby być moim asystentem. Odmówiłem. Sam nie kandydowałbym na trenera głównego kadry bobslejowej, bo się po prostu na tym nie znam - powiedział Kurowski w rozmowie z Interia Sport.

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Działacze ciągle mieli "ale". Już dawno mógł pracować w Polsce

Nasz były jedynkarz już dawno mógł pracować w polskiej kadrze, ale działacze ciągle mieli jakieś "ale". Zazwyczaj zasłaniali się brakiem środków. Marek Skowroński, który przez 24 lata prowadził kadrę i trzymał właściwie polskie sanki, pełniąc kilka ról naraz w sztabie, już dawno chciał Kurowskiego na asystenta, ale ciągle spotykał się z odmową działaczy. To właśnie w nim widział swojego następcę.

Wobec niechęci działaczy Kurowski zaczął robić karierę poza granicami. W świecie saneczkowym stał się postacią lubianą i cenioną.

Ma za sobą debiut w roli szkoleniowca w czasie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie (2022). Dzięki umowie podpisanej z Międzynarodową Federacją Saneczkarską (FIL) prowadził tam - w ramach projektu światowych władz - w sumie dziesięcioro saneczkarzy z: Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Czech, Mołdawii, Tajwanu i Irlandii.

Jego praca została zauważona i Kurowski dostał propozycje od znakomitego trenera Wolfganga Staudingera, który do dużych sukcesów doprowadził reprezentację Kanady (dwa medale zimowych igrzyska w 2018 roku), a w 2022 roku przejmował Koreę Południową. I tak zaczął pracę w Azji.

Po tych czterech latach mogę powiedzieć, że jestem w stanie wnieść wiele nowego do polskiego saneczkarstwa. W tym czasie byłem na kursie u saneczkarskiego guru Bernharda Glassa, z którym Staudinger zbudował potęgę w Kanadzie. Prawda jest taka, że każdy inny układ niż trenerzy Kurowski i Skowroński będzie dla polskiego saneczkarstwa krokiem w tył

On nie widział innej możliwości niż współpraca z trenerem Skowrońskim, którego działacze jednak chcieli się pozbyć.

W środowisku bardzo liczyli na to, że Kurowski stanie na czele kadry. Był przygotowany do tej roli, ma też doświadczenie w budowaniu sanek, a do tego jest najlepszym mechanikiem w Polsce. W środowisku międzynarodowym darzony jest dużym szacunkiem.

Działacze postawili jednak świetnego fachowca, ale w... bobslejach, a Kurowski trafił do mocnej Kanady. I już ze środowiska polskiego saneczkarstwa spływają gratulacje do tego szkoleniowca.

Kurowski w Kanadzie podpisał czteroletni kontrakt do kolejnych igrzysk.

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Maciej Kurowski w czasie zimowych igrzysk w Pjongczangu (2018) MARK RALSTON AFP

Maciej Kurowski z trenerem Markiem Skowrońskim w czasie zimowych igrzysk w Soczi (2014) LIONEL BONAVENTURE AFP

Maciej Kurowski w debiucie olimpijskim w Vancouver (2010) Leon Neal AFP





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