Kamiła Walijewa straci złoto igrzysk? WADA żąda najwyższej kary

Jak przekazano, w próbce, pobranej od 16-latki w grudniu 2021 roku wykryto zakazaną substancję, trimetazydynę . Mimo to Rosjankę dopuszczono do rywalizacji solistek, lecz nie poradziła sobie z ogromną presją - zakończyła zmagania na czwartej pozycji, choć była wielką faworytką.

PRESS ASSOCIATION / © 2022 Associated Press

Kamiła Walijewa z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2022 Associated Press

Drakońska kara dla Kamiły Walijewej? WADA chce wieloletniej dyskwalifikacji

Choć od tamtej pory minęło już wiele miesięcy, sprawa młodej łyżwiarki wciąż nie doczekała się rozstrzygnięcia. Wszystko z uwagi na to, że RUSADA (Rosyjska Agencja Antydopingowa) utajniła przebieg swojego dochodzenia , zasłaniając się faktem, że w momencie pobrania próbki, w której wykryto zakazany środek ta miała zaledwie 15 lat. Mimo nacisków ze strony WADA i MKOl Rosjanie nie chcą także przekazać do publicznej wiadomości wyników postępowania.

Światowa Agencja Antydopingowa ma jednak dość takiej postawy i skierowała do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie specjalne pismo. Domaga się w nim rychłego rozwiązania sprawy. Wnioskuje też o karę czteroletniej dyskwalifikacji dla Walijewy, a co za tym idzie - unieważnienia jej wyników z Pekinu. Oznaczałoby to, że Rosja starciłaby złoty medal w rywalizacji drużyn. Łyżwiarka mogłaby stracić także tytuł mistrzyni Europy.