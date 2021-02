Trzej wspinacze: Pakistańczyk Muhammad Ali Sadpara, Islandczyk John Snorri oraz Chilijczyk Juan Pablo Mohr, którzy w czwartek podjęli próbę wejścia na K2 (8611 m) i nie ma z nimi kontaktu od ponad 36 godzin, zostali uznani za zaginionych - przekazał agencji AFP sekretarz Alpine Club of Pakistan Karrar Haidri.

Wcześniej o braku kontaktu z trójką himalaistów informował w oświadczeniu na Facebooku kierownik komercyjnej ekspedycji Seven Summit Treks - Chhang Dawa Sherpa.

"Minęło już ponad 30 godzin, odkąd (w bazie - PAP) nie usłyszeliśmy informacji od Johna Snorriego, Alego Sadpary i Juana Pablo Mohra. Żaden z ich nadajników GPS nie wydaje się działać" - napisał Chhang Dawa.

W próbie zdobycia szczytu brał także udział syn Sadpary - Sajid, ale zawrócił będąc powyżej obozu III z powodu awarii butli tlenowej. Muhammad Sadpara to zdobywca ośmiu ośmiotysieczników, w tym pierwszy zimowy zdobywca Nanga Parbat (2016) z Baskiem Alexem Txikonem i Włochem Simone Moro.

W sobotę w akcji ratunkowej zostały wykorzystane helikoptery armii pakistańskiej, ale lot zwiadowczy nie przyniósł żadnych informacji o losach himalaistów.

Warunki pogodowe pod K2 pogorszyły się znacznie w ostatnich kilkunastu godzinach. Spadła widoczność i wzrosła siła wiatru, który przekraczał prędkość 80 km/h na wysokości około 8000 m. Temperatury powyżej 7000 m sięgają minus 40 stopni. Niedziela według prognoz pogody ma być słoneczna.

16 stycznia dziesięciu Nepalczyków dokonało historycznego wejścia na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Szczyt osiągnęli: Nirmal Purja, Mingma Gyalje Sherpa, Gelje Sherpa, Mingma David Sherpa, Sona Sherpa, Mingma Tenzi Sherpa, Pem Chhiri Sherpa, Dawa Temba Sherpa, Kili Pemba Sherpa i Dawa Tenjing Sherpa. Dziewięciu z nich używało tlenu, jeden - Nirmal Purja, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum w 189 dni (z użyciem tlenu), tym razem wspinał się bez korzystania z tlenu.

Niemalże w tym samym czasie gdy Nepalczycy świętowali sukces, podczas zejścia z obozu I do bazy wysuniętej zginął hiszpański himalaista 49-letni Sergi Mingote, kierownik sportowy komercyjnej wyprawy Seven Summit Treks, zdobywca 10 z 14 ośmiotysięczników.

W akcji ratowniczej brali udział m.in. Polacy - Magdalena Gorzkowska i wspinający się filmowiec Oswald Rodrigo Pererira. Polka kilka dni temu po nieudanej próbie ataku została ewakuowana helikopterem z bazy do Skardu z powodu pogarszającego się stanu zdrowia spowodowanego zatruciem pokarmowym.

W piątek na K2, drugim co do wysokości szczycie globu, lecz uważanym za najtrudniejszy technicznie, doszło do kolejnej tragedii - zginął bułgarski himalaista 42-letni Atanas Skatow, zdobywca 10 z 14 ośmiotysięczników, w tym Everestu dwoma różnymi drogami.

