Już za miesiąc pierwszy snowboardowy Puchar Świata w Polsce

Trwają przygotowania do historycznego Pucharu Świata w snowboardzie alpejskim. Trasa nr 2A w ośrodku Grupy PKL Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdroju jest specjalnie przygotowywana by spełnić tym samym wszelkie wymagania Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), by 24 i 25 lutego gościć najlepszych snowboardzistów na świecie.