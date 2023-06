Zrobię wszystko, by wychować Hugotka na tak wspaniałego człowieka, jakim był. Chcę żeby nasz chłopczyk dał komuś tyle szczęścia, ile dostałam ja. Będziemy żyć, jak nauczył nas Kacper. Pełnią. Będziemy zwiedzać świat i zdobywać szczyty. Będziemy na każdą minutę zachłanni jak On

Justyna Kowalczyk-Tekieli razem z synem na wyprawie

Niemal dwuletni Hugo towarzyszy obecnie swojej mamie na górskich szlakach w Grecji , o czym ta informowała w mediach społecznościowych. Dwukrotna mistrzyni olimpijska razem z synem zdobyła ostatnio Skolio , czyli jeden z wierzchołków masywu Olimpu. A następnie opublikowała kilka zdjęć, w tym fotografię przedstawiającą pamiątkowy wpis do księgi. "Hugo i Mameł. POL" - napisała, co, jak wynika z jej kolejnego postu na Twitterze, część osób zinterpretowała zupełnie inaczej.

Była zawodniczka, która ograniczyła w mediach społecznościowych możliwość komentowania jej postów, dodała wpis, który prawdopodobnie nawiązuje artykułów jakie pojawiły się w kilku polskich serwisach, gdzie podpis w księdze zinterpretowano jako "Hugo i me met pa", co można przetłumaczyć jako "Hugo i ja spotkaliśmy tatę". "Trzeba się dobrze postarać, by z wpisu w książce na szczycie zinterpretować, że 'spotkaliśmy tatę'. Dzięki za uśmiech, choć to kompletnie debilne" - napisała.