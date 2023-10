Justyna Kowalczyk zamieściła szczególne zdjęcie. "Dla chcącego nic trudnego!"

Pamięć o śp. mężu, który zmarł 17 maja tego roku, jest ciągle żywa we wspomnieniach Justyny Kowalczyk-Tekieli, czemu daje wyraz po wielokroć w chwytających za serce wpisach. Owocem ich miłości jest dwuletni synek Hugo , który czasami także pojawia się na udostępnianych fotografiach.

Tych razem wpis Kowalczyk-Tekieli jest jednak szczególny, niepodobny do żadnego wcześniejszego z ostatnich miesięcy. Punktem odniesienia są bowiem zbliżające się w Polsce wybory parlamentarne, które odbędą się 15 października. W naszym kraju nikt nie ma przymusu wzięcia udziału w wyborach, to wciąż tylko i aż uprawienie dla każdego obywatela, ale warto pamiętać, że możliwość oddania głosu w wyborach powszechnych stanowi jeden z fundamentów demokracji. I właśnie to stara się podkreślić była wyśmienita zawodniczka. - Trzeba iść głosować. Po prostu. Zasługujemy choćby na normalne debaty - tak zaczyna się wiadomość od wybitnej narciarki.