Jest kolejny medal dla Polski. Najpierw złoto, później srebro. Dominacja Żurka

W pierwszych dniach 2026 roku, oczy Polaków zwrócone mogły być na Tomaszów Mazowiecki, gdzie odbywały się mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim. Jedną z wiodących postaci był tam Damian Żurek, który "nokautował" swoich rywali i pokazał, że na chwilę przed rozpoczęciem igrzysk Mediolan-Cortina, jest w bajecznej wręcz formie.

Polak potwierdził swoją dominację także podczas Pucharu Świata w Inzell. W piąktowy wieczór wywalczył kolejny złoty medal, tiumfując na dystansie 500 metrów. W sobotni wieczór nadeszły kolejne świetne wieści.

Kolejny medal Damiana Żurka. Tuż przed igrzyskami do złota dokłada srebro

Tym razem Żurek zakończył zmagania jako drugi, jednak dystans do pokonania był dwukrotnie większy. Na niecałe dwa tygodnie przed rozpoczęciem najważniejszej imprezy czterolecia, Polak ma się czym pochwalić.

- Jestem bardzo zadowolony i cieszę się z dobrej dyspozycji na tych zawodach, bo chciałem się dobrze pokazać, tym bardziej, że to ostatni start kontrolny przed igrzyskami olimpijskimi. Skupiam się na ostatnich szlifach. A czy w Mediolanie mogę być jeszcze szybszy? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, ale czas pokaże - komentuje Żurek.

Bardzo dobrze na 5000 metrów pojechał też Vladimir Semirunnii, który co prawda był szósty, ale uzyskał znakomity czas 6:07.81. To nie tylko jego nowy rekord życiowy, ale również najszybszy wynik w historii Polski.

Na dystansie 1000 metrów startowały też nasze panie. Najlepsza z Polek była Karolina Bosiek (13. miejsce, czas 1:15.64). Natalia Czerwonka zajęła natomiast 17. pozycję (1:16.45), a Iga Wojtasik była 20. (1:17.23).

Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina rozpoczną się w piątek 6 lutego i potrwają do niedzieli 22 lutego.

