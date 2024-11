Jest decyzja w sprawie dominatora. Komunikat tuż przed startem PŚ

Jarl Magnus Riiber to niekwestionowana legenda kombinacji norweskiej. Reprezentant Norwegii od wielu lat nie ma sobie równych i zdobywa kolejne trofea. Na swoim koncie ma już pięć Kryształowych Kul za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, osiem złotych medali mistrzostw świata i srebrny "krążek" z igrzysk olimpijskich w Pjongczangu . O kolejne trofea Riiber będzie walczył już niebawem, ale pytaniem było, czy 27-latek wystąpi już w pierwszych zawodach Pucharu Świata?

Gwiazdor walczył o powrót do zdrowia

Od marca walczył bowiem z problemami zdrowotnymi . Najpierw musiał przejść operację prawego kolana, a następnie pojawiły się kłopoty z zębem mądrości. "Miał bardzo dużo problemów z zębem. Został on usunięty kilka tygodni temu, ale powikłania po zabiegu były bolesne" - powiedział w rozmowie z NTB menedżer mistrza, Ivar Stuan. Ze słów agenta Riibera można jednak wywnioskować, że ze zdrowiem zawodnika jest już wszystko w porządku i kibice mogą zobaczyć go już w zawodach inaugurujących Puchar Świata.

"Jestem absolutnie przekonany, że zobaczymy go podczas zawodów w Ruce. Jeśli oczywiście ze zdrowiem nie wydarzy się nic złego. Rywalizacja od początku sezonu to bardzo istotna kwestia, podobnie jak dobre wejście w sezon" - przekonuje Stuan. "Jeśli chcesz być na szczycie, To występ w Ruce jest niebywale ważny. Bo trzeba pamiętać, że są tam aż trzy konkursy. A Jarl jest gotowy, żeby tam być" - podsumował menedżer zawodnika. Zawody w Ruce zaplanowane są na przełom listopada i grudnia.