Jennie Oeberg ciężko przeszła zakażenie koronawirusem i zakończyła karierę. Niedawno została mamą

Jennie Oeberg swoją przygodę z biegami narciarskimi rozpoczęła w 2005 roku od startu w zawodach FIS Race w Szwecji. Na pierwsze większe sukcesy musiała czekać 6 lat. Dwukrotnie zdobyła brązowy medal na mistrzostwach świata młodzieżowców: najpierw w 2011 roku w estońskiej miejscowości Otepaa, a potem w 2012 roku w tureckim Erzurum.

Z kolei w 2015 roku triumfowała w w biegu sprinterskim w Rybińsku. Konkurs zaliczany jest do cyklu Pucharu Świata.



Jennie Oeberg ciężko przeszła zakażenie koronawirusem

W marcu zeszłego roku zawodniczka zaraziła się COVID-19. W jej przypadku choroba miała bardzo trudny przebieg. I to na tyle, że na miesiąc Jennie musiała całkowicie zrezygnować z uprawiania sportu. Trafiła do szpitala.



Początkowo objawy przypominały grypę. Miała gorączkę i kaszel, które przeszły jej po około tygodniu. Wróciła zatem do treningów, lecz nie na długo. Dostała bardzo wysokiej temperatury, sięgającej 40 stopni. Nie mogła niczym jej zbić. W szpitalu ustalono, że nie tylko jest zakażona koronawirusem, ale też ma obustronne zapalenie płuc. Podłączono ją do aparatury tlenowej.



Nie mogłam nic jeść ani pić, źle się czułam i ledwo mogłam wstać z łóżka. To było za dużo na raz. Myślałam tylko: 'Jak długo muszę to wytrzymać?'. Mam nadzieję, że nigdy więcej tego nie doświadczę - opowiadała w rozmowie z Expressen.se.

Była zszokowana, że choroba miała tak ostry przebieg. Sądziła, że w jej przypadku nie będzie tak źle, wszak jest młoda i wysportowana.



To właśnie wydaje się tak zwodnicze. Że to jest tak zróżnicowane, że tak bardzo zachorowałam, choć nie należałam do żadnej grupy ryzyka - wyjaśniła.

Jeśli miałaby doszukiwać się jakichkolwiek pozytywów swojego zakażenia, byłby to fakt, że dzięki temu wiele osób starszych zdało sobie sprawę z powagi sytuacji. Że to nie są żarty. Nikomu nie życzy, by musiał przechodzić przez to, co ona.





Po chorobie Oeberg zakończyła karierę sportową

Problemy zdrowotne skłoniły Oeberg do przemyśleń na temat swojej przyszłości. Postanowiła zakończyć karierę sportową. Nie była pewna, czy jej osłabiony chorobą organizm będzie w stanie wytrzymać kilkugodzinne, nieraz mordercze treningi. Poza tym straciła motywację. O swojej decyzji poinformowała we wpisie na Instagramie.



Wszystko ma swój czas i teraz postanowiłam pożegnać się z życiem zawodowego sportowca. Narciarstwo dało mi tak wiele i wynoszę ze sobą fantastyczne wspomnienia (i przyjaciół!) na całe życie. Korzystając z okazji, chciałbym wyrazić największe podziękowania wszystkim, którzy byli częścią tej wyprawy: rodzinie, sponsorom, wszystkim trenerom/liderom na przestrzeni lat, Kalix Ski Club i Piteå Elite, szwedzkiej kadrze i oczywiście przede wszystkim, tym którzy mi kibicowali. Jesteście najlepsi. Dziękuję - napisała.

Co obecnie dzieje się z Jennie Oeberg? Była biegaczka została mamą

Jennie nie zrezygnowała ze sportu całkowicie. Nadal lubi założyć narty i pobiegać, ale robi to już wyłącznie amatorsko. Zresztą ostatnio nie ma na to zbyt wiele czasu. W jej życiu prywatnym sporo się zmieniło.

W czerwcu ona i jej partner zostali rodzicami. Na świecie pojawił się ich synek. Chłopiec otrzymał imię Frans.



Oeberg opublikowała na Instagramie najnowsze zdjęcie dziecka.



To nie przypadek, że ten słodziak ma imieniny w dniu kanelbullens [to popularne w Szwecji cynamonowe bułeczki - przyp. red.] - zażartowała.

