Jedyna w Polsce hala lodowa bez lodu. Wielkie emocje. "Serce pęka". Prezydent miasta tłumaczy

Arena Lodowa bez lodu. Natalia Czerwonka: serce pęka

Nie tak dawno pamiętam jak z niedowierzaniem weszliśmy na halę Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim szczęśliwi, że nareszcie po tylu latach mamy obiekt na miarę medalistów olimpijskich. Minęło 6 lat i mamy obiekt bez lodu. Obiekt, na który nas nie stać. I nie będę tu wymyślać, kogo to wina i po czyjej stronie leży "błąd". Sama wiele lat traktowałam Arenę jak swój drugi dom. Szkoda, że na tak krótko. A jeszcze bardziej szkoda pracy, którą wykonuje grono trenerów w Polsce, aby promować łyżwiarstwo szybkie, aby zachęcać do niego dzieci.....po to, żeby Rodzice zobaczyli, że w Polsce ciężko o warunki do trenowania tego sportu!

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego kontruje. "Jesteśmy największym sponsorem łyżwiarskiej kadry"

"Dziś od rana wiele osób prosi mnie o komentarz w sprawie finansowania przez Tomaszów Maz. kadry narodowej w łyżwiarstwie szybkim. O brak mrożenia lodu w październiku w Arenie. Nie wiem dlaczego samorząd Tomaszowa ma ponosić koszty związane z trenowaniem kadry. To nie jest zadanie własne samorządu . Naszym zadaniem jest dbanie o mieszkańców Tomaszowa. Dlatego z myślą o nich będziemy uruchamiać bezpłatne ślizgawki i na to możemy środki dokładać, do tego mogę przekonywać radnych. Ale dlaczego mieszkańcy Tomaszowa mają ponosić koszty treningów kadry?" - pytał Witko w swoim wpisie na Facebooku.

"Kiedy budowaliśmy obiekt megawat kosztował 180 zł. Teraz kosztuje 1200 zł. To chyba oczywiste, że w czasie kryzysu trzeba oszczędzać. Będzie lepiej, będziemy mrozić dłużej. Oczywiście łatwo komuś powiedzieć, że jego nie interesuje, jakie są koszty utrzymania lodu, on chce trenować. My jednak w trosce o mieszkańców - pamiętać o tym musimy. Te same osoby, które teraz atakują nas o to, że nie dokładamy do szkolenia kadrze, regularnie atakują nas za to, że dokładamy do utrzymania tego obiektu... Ciężko sprostać ich oczekiwaniom. Czego byśmy nie zrobili... zawsze będzie źle" - czytamy dalej.