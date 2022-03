Japończycy wygrali w rywalizacji solistów na MŚ

Uno, wicemistrz olimpijski sprzed czterech lat i brązowy medalista igrzysk w Pekinie, który prowadził po pierwszej części zawodów, otrzymał łączną notę 312,48 pkt.

Drugie miejsce zachował Kagiyama,, który stracił do triumfatora blisko pięć punktów. Japończyk w lutym w stolicy Chin wywalczył olimpijskie srebro. Na najniższym stopniu podium stanął Vincent Zhou, tegoroczny wicemistrz olimpijski w konkursie drużynowym. Amerykanin w Pekinie z powodu zakażenia koronawirusem nie przystąpił do rywalizacji solistów. Zhou po programie krótkim notował duża stratę do prowadzących Japończyków, ale skorzystał z potknięcia trzeciego z nich, Kazuki Tomono, który ostatecznie spadł na szóste miejsce.

Wyniki:

1. Shoma Uno (Japonia) 312,48 pkt (109,63/202,85)

2. Yuma Kagiyama (Japonia) 297,60 (105,69/191,91)

3. Vincent Zhou (USA) 277,38 (95,84/181,54)

4. Moris Kwitelaszwili (Gruzja) 272,03 (92,61/179,42)

5. Camden Pulkinen (USA) 271,69 (89,50/182,19)