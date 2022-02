W środę 2 lutego w Centrum Olimpijskim ogłoszono skład reprezentacji Polski na tegoroczne zimowe igrzyska paraolimpijskie, które odbędą się w Pekinie w dniach 4-13 marca. Polski Komitet Paraolimpijski poinformował także o partnerstwie medialnym z Telewizją Polsat, które obowiązywać będzie w latach 2022-2024. Na uroczystej konferencji prasowej redakcję sportową Polsatu reprezentowała dziennikarka Karolina Szostak.

- Bardzo się cieszę, że możemy przekazać Państwu tę świetną informację. Nadchodzącej imprezie w Pekinie na sportowych antenach Polsatu zapewnimy jak najlepszą oprawę i największą możliwą ekspozycję. Przez dziesięć dni pokażemy wszystko to, co najlepsze w zimowym sporcie paraolimpijskim. Poza rywalizacją sportową widzowie zobaczą także ceremonię otwarcia, zamknięcia oraz ceremonie medalowe. Szeroko o zawodach informować będą także nasze portale, PolsatSport.pl oraz Sport.Interia.pl. - Karolina Szostak, dziennikarka Polsatu Sport

Telewizja Polsat zakupiła wyłączne prawa do transmisji z zimowych igrzysk paraolimpijskich w Pekinie (2022 r.) oraz letnich igrzysk paraolimpijskich Paryżu (2024 r.). Polsat dla każdej edycji igrzysk przewiduje od 250 do nawet 300 godzin transmisji, a ostateczna liczba zależna jest od płynności rywalizacji i tego, jak długo trwać będą zawody w poszczególnych konkurencjach. Plany obejmują wielogodzinne transmisje na żywo w kilku kanałach sportowych. Tym samym po raz pierwszy w Polsce prywatny nadawca w tak dużym wymiarze będzie gościł na swoich antenach to prestiżowe wydarzenie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Karolina Szostak: Jesteśmy dumni, że będziemy mogli pokazać igrzyska paraolimpijskie. WIDEO Polsat Sport

Na zimowych igrzyskach paraolimpijskich w Pekinie sportowcy będą walczyć w 6 dyscyplinach: hokeju na lodzie, biathlonie, narciarstwie alpejskim, narciarstwie klasycznym, snowboardzie oraz curlingu. Reprezentacja Polski na zawody w stolicy Chin liczy osiem osób, z możliwością powiększenia w przypadku przyznania przez organizatorów tak zwanych dzikich kart. Chorążymi "Biało-Czerwonych" będą Iweta Faron (biathlon, dotychczas 1 występ paraolimpijski) oraz Andrzej Szczęsny (narciarstwo alpejskie, dotychczas 3 występy paraolimpijskie). Polscy paraolimpijczycy na igrzyskach startują od 1972 roku. W tym czasie Biało-Czerwoni zdobyli 799 medali, w tym 45 właśnie na igrzyskach zimowych.

Skład reprezentacji Polski na zimowe igrzyska paraolimpijskie w Pekinie:

paranarciarstwo alpejskie: Andrzej Szczęsny oraz Igor Sikorski (zdobywca jedynego polskiego medalu na zimowych igrzyskach paraolimpijskich w Pjongczangu i aktualny wicemistrz świata w slalomie)

parabiathlon i paranarciarstwo biegowe: Iweta Faron, Piotr Garbowski z przewodnikiem Jakubem Twardowskim, Monika Kukla, Krzysztof Plewa oraz Witold Skupień (aktualny wicemistrz świata)

parasnowboard: Wojciech Taraba