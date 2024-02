Igrzyska olimpijskie młodzieży to międzynarodowe zawody sportowe dla młodych sportowców w wieku od 14 do 18 lat, organizowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Pierwsza edycja zimowych rozgrywek odbyła się w 2012 roku w austriackim Innsbrucku. Kolejnymi państwami, które miały okazję organizować tę imprezę były Norwegia (Lillehammer w 2016 roku) oraz Szwajcaria (Lozanna w 2020 roku). W 2024 roku zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży po raz pierwszy w historii zorganizowane zostały poza Europą. Najlepsi młodzi sportowcy z całego świata zjechali się bowiem do Korei Południowej, a konkretniej do Gangwon, gdzie w dniach 19 stycznia - 1 lutego walczyli o medale.