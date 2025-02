Historyczny wynik Polaków w mistrzostwach świata, a nie mają gdzie trenować

Polskiej drużynie do podium zabrakło niespełna pół sekundy. Nasi saneczkarze stracili do mistrzów świata Niemców 1,736 sek.

Najlepszy wynik Polaków w historii w sztafecie, ale jest niedosyt

Byliśmy potęgą, a nie mamy gdzie trenować

Polskie saneczkarstwo było potęgą na świecie do lat 70. Do tego czasu zdobyli aż 16 medali mistrzostw świata. To na Polakach wzorowano się, jeśli chodzi o budowę torów, uznając je za najszybsze i najtrudniejsze na świecie. Niestety wszystko posypało się w naszym kraju wraz z nadejściem ery torów lodowych. Stare obiekty niszczały. To doprowadziło do sytuacji, że obecnie nie ma gdzie trenować w Polsce saneczkarstwa.