Historyczny triumf Polaków na amerykańskiej ziemi. Po raz pierwszy w historii. Niemcy się poddali

Maciej Brzeziński

W Amerykańskim Ogden City trwają mistrzostwa świata w curlingu. Pierwszy raz w historii udział w nich bierze reprezentacja Polski, która uznawana nie jest potentatem. Tymczasem "Biało - Czerwoni" w starciu z Niemcami napisali piękną historię. Mecz zakończył się przedwcześnie, bowiem rywale poddali się po ósmej partii.

Wielka sensacja za oceanem. Polacy zaskoczyli mistrzów Europy. Przedwczesny koniecWorld Curling Federationmateriały prasowe

Dla reprezentacji Polski to pierwszy start w mistrzostwach świata w historii. W mieście, w którym w 2002 roku curlerzy toczyli boje o medale igrzysk olimpijskich, "Biało-Czerwoni" piszą swoją historię. Po porażkach w dwóch pierwszych spotkaniach: ze Szwajcarią 9:11 i Koreą Południową 4:7, w niedzielną noc zmierzyli się z Niemcami. Team Marca Muskatewitza to najlepsza drużyna Europy z 2024 roku, a w USA występuje w tym samym, mistrzowskim składzie. Na ZIO w Mediolanie-Cortinie zajęła 7. miejsce.

Polacy zwyciężyli 11:4, a rywale poddali się po 8. partii. Aż dwie z nich zakończyły się tzw. big endem, czyli wysoką wygraną (w tym przypadku za 4 pkt), po bardzo efektownych końcowych zagraniach Konrada Stycha - podwójnych wybiciach.

- To wspaniałe uczucie wygrać pierwszy raz na mistrzostwach świata. Oczywiście, musimy zwyciężyć jeszcze kilka razy, by osiągnąć nasz cel, ale to smakuje świetnie - komentował po meczu Stych. - Czuję, że już dobrze zaadaptowaliśmy się do tego lodu. To dla nas pierwszy występ w mistrzostwach, lód jest inny niż ten, na którym zwykle gramy. Bardzo dziękuję całemu zespołowi - dodał.

Po dwóch porażkach wyszliśmy na ten mecz świetnie skoncentrowani
relacjonuje wiceskip Krzysztof Domin

Polacy występują w USA w składzie: Bartosz Łobaza (lead), Marcin Ciemiński (drugi), Krzysztof Domin (trzeci, wiceskip), Konrad Stych (skip), Maksym Grzelka (rezerwowy, z Niemcami nie grał), a trenerem jest Czech Jakub Bares.

Kolejnym rywalem Polaków będzie Szkocja (niedziela, godz. 22:00 czasu polskiego). Mecze reprezentacji Polski transmitowane są na antenach Polsatu Sport.

Terminarz reprezentacji Polski wg. czasu środkowoeuropejskiego (CET)

  • 29 marca, godz. 22:00: Szkocja - Polska
  • 30 marca, godz. 17:00: Polska - Kanada
  • 30 marca, godz. 22:00: Polska - Czechy
  • 31 marca, godz. 17:00: Polska - Norwegia
  • 31 marca, godz. 22:00: Włochy - Polska
  • 1 kwietnia, godz. 17:00: Polska - USA
  • 2 kwietnia, godz. 3:00: Polska - Szwecja
  • 2 kwietnia, godz. 17:00: Japonia - Polska
  • 3 kwietnia, godz. 3:00: Chiny - Polska

