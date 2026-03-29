Historyczny triumf Polaków na amerykańskiej ziemi. Po raz pierwszy w historii. Niemcy się poddali
W Amerykańskim Ogden City trwają mistrzostwa świata w curlingu. Pierwszy raz w historii udział w nich bierze reprezentacja Polski, która uznawana nie jest potentatem. Tymczasem "Biało - Czerwoni" w starciu z Niemcami napisali piękną historię. Mecz zakończył się przedwcześnie, bowiem rywale poddali się po ósmej partii.
Dla reprezentacji Polski to pierwszy start w mistrzostwach świata w historii. W mieście, w którym w 2002 roku curlerzy toczyli boje o medale igrzysk olimpijskich, "Biało-Czerwoni" piszą swoją historię. Po porażkach w dwóch pierwszych spotkaniach: ze Szwajcarią 9:11 i Koreą Południową 4:7, w niedzielną noc zmierzyli się z Niemcami. Team Marca Muskatewitza to najlepsza drużyna Europy z 2024 roku, a w USA występuje w tym samym, mistrzowskim składzie. Na ZIO w Mediolanie-Cortinie zajęła 7. miejsce.
Polacy zwyciężyli 11:4, a rywale poddali się po 8. partii. Aż dwie z nich zakończyły się tzw. big endem, czyli wysoką wygraną (w tym przypadku za 4 pkt), po bardzo efektownych końcowych zagraniach Konrada Stycha - podwójnych wybiciach.
- To wspaniałe uczucie wygrać pierwszy raz na mistrzostwach świata. Oczywiście, musimy zwyciężyć jeszcze kilka razy, by osiągnąć nasz cel, ale to smakuje świetnie - komentował po meczu Stych. - Czuję, że już dobrze zaadaptowaliśmy się do tego lodu. To dla nas pierwszy występ w mistrzostwach, lód jest inny niż ten, na którym zwykle gramy. Bardzo dziękuję całemu zespołowi - dodał.
Po dwóch porażkach wyszliśmy na ten mecz świetnie skoncentrowani
Polacy występują w USA w składzie: Bartosz Łobaza (lead), Marcin Ciemiński (drugi), Krzysztof Domin (trzeci, wiceskip), Konrad Stych (skip), Maksym Grzelka (rezerwowy, z Niemcami nie grał), a trenerem jest Czech Jakub Bares.
Kolejnym rywalem Polaków będzie Szkocja (niedziela, godz. 22:00 czasu polskiego). Mecze reprezentacji Polski transmitowane są na antenach Polsatu Sport.
Terminarz reprezentacji Polski wg. czasu środkowoeuropejskiego (CET)
- 29 marca, godz. 22:00: Szkocja - Polska
- 30 marca, godz. 17:00: Polska - Kanada
- 30 marca, godz. 22:00: Polska - Czechy
- 31 marca, godz. 17:00: Polska - Norwegia
- 31 marca, godz. 22:00: Włochy - Polska
- 1 kwietnia, godz. 17:00: Polska - USA
- 2 kwietnia, godz. 3:00: Polska - Szwecja
- 2 kwietnia, godz. 17:00: Japonia - Polska
- 3 kwietnia, godz. 3:00: Chiny - Polska