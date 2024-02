Historyczny sukces Polaka na MŚ. Nietypowe kulisy medalu. Sprzęt trafił do kosza

Czempionat w Calgary to właściwie od pierwszego dnia bardzo udana impreza dla reprezentacji Polski. Mistrzostwa świata od podium zaczęły nasze panie, które w sprincie drużynowym sięgnęły po brązowy medal . Andżelika Wójcik, Iga Wojtasik i Karolina Bosiek po raz kolejny udowodniły, że należą do światowej czołówki i świetnie zainaugurowały czempionat w Calgary.

Był to jednak sukces poniekąd spodziewany, bo Polki od dawna należą do ścisłej światowej czołówki. Podobnie jak ich koledzy, ale im na podium w rywalizacji drużynowej nie udało się stanąć. Indywidualnie liczyliśmy bardziej na Marka Kanię albo Piotra Michalskiego, ale jak się okazało, żaden z nich nie pojechał na tyle dobrze, by liczyć się w walce o podium. Tymczasem trzeci z naszych zawodników kompletnie zaskoczył wszystkich i bijąc rekord kraju sięgnął po brązowy medal na 500 metrów!