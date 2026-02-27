Historyczne loty na Kulm, przebił nawet skoczka. Jest nowy rekord

Po niespełna dwóch tygodniach od zakończeni igrzysk olimpijskich w wielu dyscyplinach wracają zawody Pucharu Świata. Nie inaczej jest w przypadku kombinacji norweskiej. Ten weekend rywalizacji dla dwuboistów jest jednak wyjątkowy. Ci pierwszy raz w historii oficjalnie rywalizują na obiekcie do lotów narciarskich. Na pierwsze zjawiskowe skoki w serii ocenianej nie trzeba było czekać. Co więcej, pojawił się nowy rekord kraju.

Kombinatorzy norwescy świetnie skakali na Kulm

Powoli wygasają emocje związane z igrzyskami olimpijskimi. Przedstawiciele zimowych dyscyplin po niedługiej przerwie wracają do rywalizacji w ramach zawodów Pucharu Świata. Szczególną uwagę z całą pewnością przyciąga Bad Mitterndorf, gdzie mieści się obiekt do lotów narciarskich (HS 235).

Na skoczni równolegle udział biorą zarówno skoczkowie, jak i kombinatorzy norwescy. Dla dwuboistów weekend ten jest historyczny, gdyż po raz pierwszy w historii oficjalnie mają okazję na walkę na tak dużym obiekcie. Z tego względu należało spodziewać się wielu nowych rekordów życiowych.

    Świetnie w lotach radził sobie Francuz, Marco Heinis. Ten w serii próbnej przed konkursem poleciał aż 225,5 metra. Jeszcze lepiej poradził sobie już w serii oficjalnej. Poszybował aż 233,5 metra. Skok ten był niemal najdłuższym ze wszystkich oglądanych i zapewnił mu wysoką lokatę przed startem biegu (rywalizacja w formule kompaktowej).

    Do tego rekord kraju... przebił skoczka narciarskiego

    Co ciekawe, takim skokiem zapisał się w historii francuskich skoków, bowiem ustalił on nowy rekord kraju. Poprzedni rekord należał do Vincenta Descombes Sevoie, który w 2016 roku w Vikersund poleciał 230,5 m.

      Jeszcze dalej skoczył Johannes Lamparter. Lider Pucharu Świata poleciał aż 236,5 m. Co prawda, przy lądowaniu musiał ratować się podpórką, jednakże nie przeszkodziło mu to w prowadzeniu na półmetku rywalizacji. Należy jednak pamiętać, że skoczkowie ruszają ze zdecydowanie niższych belek startowych. Kombinatorzy norwescy szansę do lotów na obiekcie Kulm będą mieli jeszcze w sobotę.

      Johannes Lamparter
      Skocznia na Kulm w Tauplitz/Bad Mitterndorf
