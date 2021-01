Historyczne osiągnięcie, czyli zimowe wejście na szczyt K2 (8611 m n.p.m.), stało się faktem! Do tej pory nie udało się to nikomu.

Poinformował o tym za pomocą portalu społecznościowego jeden z Szerpów uczestniczących w udanym ataku - Chhang Dawa.

"Zrobiliśmy to, uwierzcie mi, zrobiliśmy to - wejście na szczyt, którego wcześniej nikt nie dokonał" - napisał.

Na razie nie wiadomo, ilu dokładnie alpinistów przeszło do historii i czy zrobili to bez tlenu.



Dzień wcześniej czterej Szerpowie z kilku wypraw działających na K2 (8611 m n.p.m.) w Karakorum połączyli siły i dotarli do 7800 m, co było już zimowym rekordem wysokości na ostatnim niezdobytym ośmiotysięczniku o tej porze roku.



Do tej pory rekord na K2 o tej porze roku należał do uczestników polskiej ekspedycji. W sezonie 2002/03 wyprawa Netia K2 Expedition pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego działała od strony chińskiej, północnym filarem i jej trzej członkowie: Marcin Kaczkan, Piotr Morawski oraz Denis Urubko dotarli do 7650 m, zakładając obóz IV.



W składzie ekipy, która teraz zdołała założyć obóz IV wykorzystując okno pogodowe, są wspinacze z zespołu Nepalczyka Nirmala Purji (w 2019 r. w ciągu 189 dni zdobył z tlenem wszystkie 14 ośmiotysięczników), ekipy Mingmy Gyalje (także zdobywcy Korony Himalajów i Karakorum) oraz komercyjnej wyprawy organizowanej przez agencję Seven Summit Treks.

W tej ostatniej uczestniczy także Magdalena Gorzkowska. 28-letnia Polka, była lekkoatletka, jak wynika z jej czwartkowego wpisu na portalu społecznościowym, także wyruszyła z bazy i chce osiągnąć obóz III. Gorzkowska zdobyła do tej pory trzy ośmiotysięczniki: Mount Everest (2018), Makalu (obydwa z tlenem) i Manaslu (2019).

K2 to najwyższy szczyt Karakorum, drugi co do wysokości na Ziemi.



