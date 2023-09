Gwiazda straciła obywatelstwo przez kontakty z Rosją. Poważne oskarżenia wobec władz

Skandal związany z Margaritą Drobiazko obiegł praktycznie całą Europę. Decyzja o tym, by za kontakty z Rosjanami odebrać jej obywatelstwo nie ma precedensu i dlatego o łyżwiarce stało się głośno. Sama zainteresowana nie ma sobie jednak nic do zarzucenia i przeszła do kontrataku, obwiniając władze Litwy o to, że ograniczają jej wolność. Wystosowała mocne oświadczenie i stawia poważne zarzuty prezydentowi Gitanasowi Nausedzie.