Gwiazda musiała zmienić dyscyplinę. Wszystko dla igrzysk olimpijskich

Gyda Westvold Hansen to wschodząca gwiazda kombinacji norweskiej. Mimo młodego wieku - Norweżka ma bowiem zaledwie 23 lata - sportsmenka na swoim koncie ma już pięć złotych medali mistrzostw świata, dwie Kryształowe Kule dla najlepszej zawodniczki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz cztery Małe Kryształowe Kule dla najlepszej skoczkini w sezonie. Do pełni szczęścia kuzynce Therese Johaug brakuje jednak jeszcze jednego, ważnego osiągnięcia. Mowa o... medalu olimpijskim.

Gyda Westvold Hansen skupi się na skokach. Chce wystąpić na igrzyskach

Choć panowie o medale na zimowych igrzyskach olimpijskich walczą już d 1924 roku, na ten moment kombinacja norweska kobiet nie jest na liście dyscyplin olimpijskich. To właśnie z tego powodu Gyda Westvold Hansen zaczęła poważnie zastanawiać się nad zmianą dyscypliny. Przynajmniej na jakiś czas.

W rozmowie z NRK norweska dwuboistka klasyczna ogłosiła, że zrobi wszystko, aby wystąpić na przyszłorocznych XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W nadchodzących miesiącach zamierza więc skupić się na skokach narciarskich i dołączyć do reprezentacji swojego kraju właśnie w tej dyscyplinie.

"Wykorzystuję jedyną okazję, żeby dostać się na Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Chcę skupić się na skokach. Igrzyska olimpijskie znaczą dla mnie bardzo wiele. To właśnie jest wspaniałe dla wszystkich sportowców. Nigdy wcześniej w tym nie brałam udziału, ale od lat jest to dla mnie ogromna motywacja" - wyznała.

Dyrektor sportowy norweskiej reprezentacji w dwuboju klasycznym o decyzji 23-letniej sportsmenki dowiedział się w minioną środę i nie ma nic przeciwko, aby Westvold Hansen wykorzystała tę szansę. Zaznaczył też, że gdyby Gyda zdecydowała się na powrót do kombinacji norweskiej, drzwi zawsze będą dla niej otwarte. "To wydarzyło się dość nagle. Ale jesteśmy dobrej myśli - widzimy potencjał pod każdym względem. Drzwi do powrotu są szeroko otwarte" - stwierdził w rozmowie z "Dagbladet".

W ten weekend Gyda Westvold Hansen wystartuje w letnich mistrzostwach Norwegii w skokach narciarskich na skoczni Granaasen w Trondheim. Wówczas będzie mogła porównać swoją formę z członkiniami kadry narodowej z Annę Odine Stroem na czele.

