Groźny upadek polskiej gwiazdy. Koniec marzeń o występie w MŚ

Na brak medali w swojej kolekcji nie mogą narzekać reprezentanci Polski, którzy do tej pory uzbierali piętnaście krążków. Najwięcej, bo aż dziesięć z nich, zostało wywalczonych w Pucharze Świata, ale te najcenniejsze to efekt świetnych występów w mistrzostwach świata ( brąz drużyny sprinterek oraz Damiana Żurka na 500 metrów ) i Europy ( złoto drużyny sprinterów, srebro drużyny sprinterek i brąz Marka Kani na 500 metrów ) na dystansach.

Koszmar polskiej gwiazdy. Groźny upadek zmusił go do wycofania się z mistrzostw świata

Przychodzę ze smutną wiadomością, iż mój sezon dobiegł końca! Nie wystartuję w Mistrzostwach Świata w wieloboju sprinterskim. Na ostatnim treningu podczas groźnego upadku doznałem kontuzji i nie jestem w stanie stanąć na starcie. Teraz czas na regenerację i powrót do zdrowia. Trzymajcie kciuki!

Dla części zawodników, m.in. Karoliny Bosiek czy Magdaleny Czyszczoń, to szansa na najlepsze indywidualne wyniki w sezonie i nawiązanie do wspomnień z zeszłorocznych, wielobojowych ME z Heerenveen. W Holandii Bosiek była piąta wśród sprinterek, a Czyszczoń, która przed kilkoma dniami w Tomaszowie Mazowieckim zdobyła aż sześć złotych medali MP, zajęła szóste miejsce w "dużym" wieloboju. Na kolejny niezły start w tym sezonie liczy również Iga Wojtasik, świeżo upieczona mistrzyni kraju w wieloboju sprinterskim, która w walce o złoty medal pokonała inną reprezentantkę kraju Andżelikę Wójcik.