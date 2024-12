Groźny upadek Polaka, potem prawdziwy popis. Ma medal Pucharu Świata

W zimie uwaga polskich kibiców skupia się przede wszystkim na skoczkach narciarskich. Obecnie trwa zresztą weekend Pucharu Świata w Wiśle, gdzie "Biało-Czerwoni" chcą wreszcie zanotować spektakularne rezultaty. Na razie jednak mogą oni pomarzyć o takich sukcesach jakie odnoszą short trackowcy . Po względnie udanych dla nich dwóch pierwszych przystankach w sezonie 2024/25, tym razem karuzela najważniejszego cyklu w kalendarzu przeniosła się do Pekinu.

Jedną z naszych nadziei medalowych w Azji od samego początku był Michał Niewiński. 21-latek błysnął już w Kanadzie, zdobywając swój drugi w karierze medal tej prestiżowej imprezy. Mało tego, niedawno nominowano go wraz z kolegami z reprezentacji do Plebiscytu Przeglądu Sportowego. "Realistycznie myśląc, to mamy bardzo duże szanse zajść wysoko. W większości dyscyplin pokończyły się już sezony, a nasz dopiero się zaczyna. Jesteśmy w stanie sprawić, że będzie o nas głośno, a ludzie będą oddawać na nas głosy" - przekazał szczęśliwy i zmotywowany na łamach "pzls.pl".