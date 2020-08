Głosuj, gdzie trafi po 20 000 złotych

​Andrzej Bargiel to pierwszy człowiek na świecie, który zjechał na nartach z wierzchołków K2 i Broad Peak. Z marką LOTTO łączy go wiara w sportowe wartości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Bargiel wyruszy na kolejną wyprawę. Zjedzie z Mount Everest? Wideo INTERIA.TV

Przykład Andrzeja pokazuje, że jeśli mocno wierzymy w marzenia, to znajdujemy drogę, by je zrealizować. Bargiel, jak każdy sportowiec, stawia sobie ambitne cele. Ma na swoim koncie zjazdy z kilku ośmiotysięczników, w tym z K2. A przed nim z pewnością jeszcze wiele kolejnych brawurowych wyzwań - bo jak sam mówi tylko takie motywują go do działań.

Reklama

Jako oficjalny ambasador marki LOTTO, w ramach #LOTTOBargielChallenge skialpinista przez media społecznościowe inspirował ludzi do realizacji ambitnych wyzwań. Teraz w ramach akcji Fundacja LOTTO przekaże wybranym ośrodkom sportowym środki finansowe.

Na stronie: www.facebook.com/markaLOTTO każda pełnoletnia osoba do końca wakacji może wziąć udział w głosowaniu na organizacje. Sześć ośrodków, które otrzymają największą liczbę głosów, otrzyma od Fundacja LOTTO po 20 000 zł w formie dofinansowania. Łączne przekazana zostanie kwota 120 000 zł. Wygraną będzie można przeznaczyć na sprzęt i wyposażenie sportowe. Warto oddać swój głos na organizację, której cele są nam bliskie!