Gigantyczny awans Polaków w światowym rankingu. To efekt największego sukcesu w historii

Za polskim curlingiem znakomity sezon. Nasza męska drużyna zajęła siódme miejsce w mistrzostwach Europy, do końca walczyła też o udział w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Ekipa Konrada Stycha, w której są jeszcze: Krzysztof Domin, Marcin Ciemiński, Bartosz Łobaza oraz Maksym Grzelka, dokonała historycznej rzeczy. Pod wodzą Czecha Jakuba Baresa Polacy zakwalifikowali się na mistrzostwa świata, w których zajęli 12. miejsce.

Historyczny sukces Polaków w MŚ, a teraz gigantyczny awans

Zapewnili sobie tym samym występ w kolejnym czempionacie, które na przełomie marca i kwietnia w przyszłym roku odbędą się w Kanadzie.

Te wszystkie sukcesy znalazły odzwierciedlenie w najnowszym rankingu światowej federacji. Polska awansowała w nim aż o 17 pozycji. To gigantyczny skok. Większy, bo 19 miejsc, zaliczyły tylko Filipiny.

Obecnie nasza Polska w rankingu światowym wśród mężczyzn sklasyfikowana jest na 16. pozycji,

Liderem rankingu jest Kanada, która na tej pozycji zmieniła Szkocję. Trzecie miejsce zajmuje Szwecja.

Ciekawostką jest fakt, że w męskich sportach drużynowych wyżej w światowym rankingu od naszych curlerów, sklasyfikowani są tylko polscy siatkarze, którzy są numerem jeden.

