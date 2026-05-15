Gigantyczny awans Polaków w światowym rankingu. To efekt największego sukcesu w historii

Tomasz Kalemba

Wielki awans w światowym rankingu zaliczyła męska reprezentacja Polski w curlingu. Ekipa Konrada Stycha w debiucie w mistrzostwach świata zajęła historyczne 12. miejsce, zapewniając sobie miejsce w kolejnym czempionacie. To znalazło odzwierciedlenie w rankingu światowym, w którym Biało-Czerwoni zaliczyli gigantyczny awans. W męskich sportach drużynowych w Polsce wyżej od nich sklasyfikowani są na świecie tylko siatkarze.

Pięciu polskich curlerów w czerwonych dresach z napisem "Polska" pozuje na hali curlingowej, z flagami w tle
Polscy reprezentanci w curlingu awansowali do głównych kwalifikacji do zimowych igrzysk olimpijskichWałbrzyski Klub Curlingowymateriały prasowe

Za polskim curlingiem znakomity sezon. Nasza męska drużyna zajęła siódme miejsce w mistrzostwach Europy, do końca walczyła też o udział w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Ekipa Konrada Stycha, w której są jeszcze: Krzysztof Domin, Marcin Ciemiński, Bartosz Łobaza oraz Maksym Grzelka, dokonała historycznej rzeczy. Pod wodzą Czecha Jakuba Baresa Polacy zakwalifikowali się na mistrzostwa świata, w których zajęli 12. miejsce.

Zapewnili sobie tym samym występ w kolejnym czempionacie, które na przełomie marca i kwietnia w przyszłym roku odbędą się w Kanadzie.

Te wszystkie sukcesy znalazły odzwierciedlenie w najnowszym rankingu światowej federacji. Polska awansowała w nim aż o 17 pozycji. To gigantyczny skok. Większy, bo 19 miejsc, zaliczyły tylko Filipiny.

Obecnie nasza Polska w rankingu światowym wśród mężczyzn sklasyfikowana jest na 16. pozycji,

Liderem rankingu jest Kanada, która na tej pozycji zmieniła Szkocję. Trzecie miejsce zajmuje Szwecja.

Ciekawostką jest fakt, że w męskich sportach drużynowych wyżej w światowym rankingu od naszych curlerów, sklasyfikowani są tylko polscy siatkarze, którzy są numerem jeden.

