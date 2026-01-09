Partner merytoryczny: Eleven Sports

Genialny Polak, pogrom w dziewiątej parze. Mamy mistrza Europy

Artur Gac

Artur Gac

Damian Żurek pokazał wielką formę, zdobywając złoty medal w rywalizacji na 1000 metrów mężczyzn podczas historycznych mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Nasz olimpijczyk uzyskał czas 1:08.551. Reprezentacja Polski dokładnie tak samo, jak rozpoczęła pierwszy dzień rywalizacji, tak samo go zakończyła - na najwyższym stopniu podium. W tej konkurencji startowali także Piotr Michalski i Marek Kania.

Mężczyzna w kombinezonie łyżwiarskim z uniesioną pięścią w geście triumfu, w tle lodowisko oraz rozmazana postać w pomarańczowym ubraniu.
Damian ŻurekRafal OleksiewiczPUSTE
Ostatnia konkurencja pierwszego dnia czempionatu Starego Kontynentu w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim rozgrzała polskich kibiców do czerwoności. Wszystko dlatego, że w stawce mieliśmy aż trzech "biało-czerwonych" i każdego z nich było stać na to, aby walczyć o pełną pulę.

Kapitalny popis Damiana Żurka. Rywale "pożarci", złoto na szyi rodaka

Tego dnia sygnał do ataku dały najpierw Martyna Baran, Karolina Bosiek i Kaja Ziomek-Nogal, które w olśniewającym stylu wywalczyły złoty medal w sprincie drużynowym kobiet. A finalnie emocjonowaliśmy się rywalizacją dwudziestu zawodników, bezpośrednio rywalizujących o lepszy czas w parach.

    Najpierw rozochocił nas Marek Kania, który po swoim wyścigu wskoczył na pierwszą pozycję. Ale emocje dopiero się rozkręcały. Olimpijczyk z Pekinu sukcesywnie tracił swoją pozycję, a gdy był już poza podium, wydarzyła się najpiękniejsza odpowiedź ze strony jego reprezentacyjnego kolegi - Damiana Żurka.

    Brązowy medalista mistrzostw świata z Calgary na dystansach pokazał znakomitą dyspozycję, praktycznie nie popełniając najmniejszego błędu. Dzięki temu na linię mety wpadł z czasem 1:08.551, który pozwolił mu wysforować się na pozycję lidera. Sytuacja w tym momencie była jasna - ponieważ do końca pozostała już tylko jedna para, nasz panczenista w najgorszym razie mógł spaść na najniższy stopień podium.

    Żeby nie brakowało pikanterii, na taflę wyjechał Piotr Michalski, czyli do tego momentu ostatni polski mistrz Europy w konkurencji indywidualnej. On także pojechał bardzo dobrze, ale razem ze swoim rywalem nie byli w stanie namieszać na czele klasyfikacji i odczuwający jeszcze trud swojej rywalizacji Żurek mógł zaczął się cieszyć. A niedługo później wysłuchał "Mazurka Dąbrowskiego".

    Pozostali "biało-czerwoni" także uplasowali się wysoko. Michalski zajął piąte miejsce (+1.24), a lokatę niżej uplasował się Kania (+1.50).

      Z Tomaszowa Mazowieckiego - Artur Gac

      Łyżwiarz szybki w kombinezonie narodowym z podniesionymi rękami i uniesionymi palcami wskazującymi, wyrażający radość po zawodach na lodowisku.
      Damian Żurek zwyciężył w wyścigu na 1000 m podczas mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkimPiotr PolakPAP
      Łyżwiarz szybki w profesjonalnym kombinezonie sportowym, z okularami ochronnymi i rękawiczkami, skupiony na torze lodowym. W tle rozmyta sylwetka innej osoby w pomarańczowej kurtce.
      Damian ŻurekPiotr PolakPAP
      Łyżwiarz szybki w czarno-białym stroju startowym w dynamicznej pozie, ściga się po lodowej tafli, skupiony na rywalizacji, w tle rozmazane barwy trybun i reklam.
      Damian ŻurekPiotr PolakPAP

