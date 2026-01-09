Genialny Polak, pogrom w dziewiątej parze. Mamy mistrza Europy

Ostatnia konkurencja pierwszego dnia czempionatu Starego Kontynentu w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim rozgrzała polskich kibiców do czerwoności. Wszystko dlatego, że w stawce mieliśmy aż trzech "biało-czerwonych" i każdego z nich było stać na to, aby walczyć o pełną pulę.

Kapitalny popis Damiana Żurka. Rywale "pożarci", złoto na szyi rodaka

Tego dnia sygnał do ataku dały najpierw Martyna Baran, Karolina Bosiek i Kaja Ziomek-Nogal, które w olśniewającym stylu wywalczyły złoty medal w sprincie drużynowym kobiet. A finalnie emocjonowaliśmy się rywalizacją dwudziestu zawodników, bezpośrednio rywalizujących o lepszy czas w parach.

Najpierw rozochocił nas Marek Kania, który po swoim wyścigu wskoczył na pierwszą pozycję. Ale emocje dopiero się rozkręcały. Olimpijczyk z Pekinu sukcesywnie tracił swoją pozycję, a gdy był już poza podium, wydarzyła się najpiękniejsza odpowiedź ze strony jego reprezentacyjnego kolegi - Damiana Żurka.

Brązowy medalista mistrzostw świata z Calgary na dystansach pokazał znakomitą dyspozycję, praktycznie nie popełniając najmniejszego błędu. Dzięki temu na linię mety wpadł z czasem 1:08.551, który pozwolił mu wysforować się na pozycję lidera. Sytuacja w tym momencie była jasna - ponieważ do końca pozostała już tylko jedna para, nasz panczenista w najgorszym razie mógł spaść na najniższy stopień podium.

Żeby nie brakowało pikanterii, na taflę wyjechał Piotr Michalski, czyli do tego momentu ostatni polski mistrz Europy w konkurencji indywidualnej. On także pojechał bardzo dobrze, ale razem ze swoim rywalem nie byli w stanie namieszać na czele klasyfikacji i odczuwający jeszcze trud swojej rywalizacji Żurek mógł zaczął się cieszyć. A niedługo później wysłuchał "Mazurka Dąbrowskiego".

Pozostali "biało-czerwoni" także uplasowali się wysoko. Michalski zajął piąte miejsce (+1.24), a lokatę niżej uplasował się Kania (+1.50).

Z Tomaszowa Mazowieckiego - Artur Gac

Damian Żurek: Od samego początku dałem z siebie wszystko. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

